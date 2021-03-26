一加刘作虎：产品渠道齐发力加码高端，线下销量占比要到一半

2020 年底，一加成立七周年之时，一加 CEO 刘作虎在内部提出了新的目标：晋级规模。而近日，一加 9 系列正式亮相，也成为这个目标成否实现的关键产品。

进入 2021 年，能够明显看到一加的变化。联合哈苏打造影像系统，签约周迅和胡歌成为品牌代言人，从线上开始走向线下，在产品、营销和渠道等多方面开始发力。

刘作虎在接受新浪科技等媒体采访时，给出了晋级规模的两个关键数据：未来中国市场的营业额占比要到 50%，而线下渠道的销量占比也要达到 50%。

发力影像 扩充产品线

在与用户交流时，刘作虎发现，很多用户对一加产品的评价是，各种功能都很好，但影像还可以做得更好。

在一加 9 系列上，一加也开始投入更多资源，打造更好的影像功能。一加 9 系列发布前，一加就宣布与哈苏达成合作，发力高端影像。

哈苏是摄影领域的传奇品牌，成立 80 年来发布了多部经典相机，并记录了人类首次登月等诸多瞬间。一加与哈苏联手打造的一加丨哈苏手机影像系统在一加 9 系列上首发搭载。在该系统中，一加与哈苏建立了一套哈苏自然色彩优化方案和哈苏专业模式，提升一加 9 系列的成像品质。

刘作虎表示，影像体验已成为一加产品战略的重要一环，一加将在未来三年投入超过 10 亿元的专项费用，推进传感器、镜头模组等核心元器件的定制化，进一步增强高端影像实力。目前，一加已经在全球建立了四大影像研发中心。

影像之外，一加 9 系列出厂预装 ColorOS 也备受关注。刘作虎解释称，一加一直在思考怎么保证一加 “轻快流畅”的同时，又有更多丰富的功能。一加 9 系列此次搭载的系统也命名为 “ColorOS for OnePlus”。

在完善现有旗舰产品体验的同时，一加也在尝试扩充更多的产品线，以覆盖更广大的用户群体。2020 年，一加在印度、欧洲、北美等市场推出了定位中端的 Nord 产品线。

刘作虎表示，Nord 产品线要把旗舰的经验下放到中端产品之上，性能流畅，拍照也不错，让用户以不到 3000 元的价格，也能买到不错的旗舰机体验。接下来该产品线也可经会在国内发布。

窄渠道模式布局线下

在国内市场，此前一加以线上渠道为主。但刘作虎认为，现在到了一加必须发力线下渠道的时刻。

一方面，一加要在高端发力，而高端产品要有线下体验，才能让用户有更加真实的感受；二是不管哪个品牌，线下还是最主要的销售渠道，销量肯定是超过线上的。

“以前做线上是因为处于小而美阶段，但今天我们有更大的目的，要覆盖更多的人群，让更多人接触到一加，线下是必须要做的。”

刘作虎表示，每家手机厂商在线下渠道的布局上都有自己的特点，一加也是根据自身品牌的特色，选择了窄渠道的模式。具体而言，一加会在各个地区挑选独家代理，也即是合作客户加入一个城市后，就是这个城市的独家代理。“我们也是给大家承诺，只要是一加还在，就一直算数。对这些客户来说有一个心理上的安全感，他会更有信心。”

实际上，窄渠道的模式已经在印度市场得到了证明。目前印度市场占到一加整体销量的 30%，也是规模最大的单体市场，其中印度线下渠道的销量占比就达到了一半。

目前，一加正在将这一模式复制到国内市场。原先国内与海外的营收比例是三七分，他的目标是，未来中国市场的营收占比要达到一半；同时今年国内线下渠道的销量占比达到三分之一，未来也要像印度市场一样达到一半。

据悉，一加的线下团队已经超过 1000 人，合作代理超过 1000 个，线下售点达到 6000 多家，基本实现了全国覆盖。

少而精拓展 IoT 生态

在一加 9 系列的发布会上，一加正式发布了首款智能手表产品 OnePlus Watch。

如果对比其它手机厂商在 IoT 上的产品节奏，一加的布局相对较慢，但背后也是刘作虎对产品体验的高要求所致。

他透露，一加原先计划在 2020 年 11 月发布 OnePlus Watch，但他发现存在卡顿的问题，后来要求团队必须把流畅性做到最好才能上市。

在刘作虎看来，一加做 IoT 的出发点是用户需求。很多用户会看重产品生态，同样品牌的手机、手表、家电等产品之间的互联体验会更好。比如 OnePlus Watch 可以检测用户的睡眠状态，帮助关掉电视。

“我相信每个手机品牌都会做 IoT，只不过每家节奏会不一样。我们做 IoT 也有自己的使命，就是打造无缝连接的互联网体验。”

以电视为例，2020 年一加就在印度等市场推出了电视产品，但此次国内发布会上并未亮相。刘作虎向新浪科技表示，目前电视产品的时机未到，暂时没有在国内上市的打算。

在他看来，一加不会只做普通的电视，而是要跟手机、手表等实现无缝连接的。这既符合用户的需求，也能够产生新的价值。

与大多数手机厂商采取的大而全的 IoT 品类策略不同的是，刘作虎给一加定下的原则是少而精。“万物互联，我们不可能所有都做，但一定要做跟我们最紧密相关，而且非做不可的产品。”他说，一加会抓住最核心的品类，同时与其他企业联合，打通 IoT 底层协议，共同实现互联互通的 IoT 体验。