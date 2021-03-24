【IT之家开箱】一加 9/Pro 图赏：双层 AG 工艺，漫反射渐变纹理

IT之家 3 月 24 日消息 今日下午，一加召开新品发布会，正式发布了全新旗舰手机一加 9 和一加 9 Pro。IT之家现已拿到这两款手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

一加 9

一加 9 Pro

第二部分：手机

一加 9

一加 9 采用后置双主摄设计，整机轻至 183 克，厚度为 8.1mm，采用独家双层 AG 工艺与首创漫反射渐变纹理，拥有黑曜、鲸蓝、紫翼三种配色。

一加 9 正面是一块成本不菲的柔性直屏，比常见硬屏更薄、更通透，可视角度更大、下边框更窄，支持 120Hz 刷新率、HDR10+ 认证、前后双光感和 8192 级自动亮度调节。

一加 9 背面则是 IMX766“主摄级”传感器，拥有 5000 万像素，新增“自由曲面镜头”，畸变率从传统手机 10%-20% 降到 1% 。

配置方面，一加 9 全系标配“铁三角”—— 骁龙 888 旗舰级移动平台 + 满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，还配备有横向线性马达、超线性双扬声器、增强版 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 以及第三代均热板散热系统。

一加 9 Pro

一加表示，一加 9 Pro 是一加有史以来最多投入、最高成本、最长时间的倾力之作。

一加 9 Pro 拥有闪银、绿洲、黑洞三款配色。一加 9 Pro“黑洞”行业首发丝绸玻璃，“是一加在玻璃工艺上的又一突破”。

除 5000 万像素 IMX766 传感器外，一加 9 Pro 还首发搭载 4800 万像素 IMX789 传感器，拥有 1/1.35 英寸面积与 16:11 的独特比例，支持光学防抖和 8K 30fps/4K 120fps 视频拍摄。

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一加 9

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一加无线充电器

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