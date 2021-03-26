九号电动滑板车发布 F 系列，售价 1499 元起

3 月 26 日，九号公司发布九号电动滑板车 F 系列，推出了 4 款车型：F20（售价 1499 元）、F25（售价 1599 元）、F30（售价 1999 元）、F40（售价 2699 元）。

据了解，九号电动滑板车 F 系列的设计风格以灰黑色作为主色调，采用三角结构车架和悬浮式踏板，并且搭载 170mm 宽踏板设计。

在车轮方面，九号电动滑板车 F 系列选用 10 英寸高弹性充气轮胎，来增强骑行的通过性和舒适度，而且轮胎的抗刺破性提升了 12%，在轮胎防滑性能的设计上，F 系列的轮胎在常规排水胎纹的基础上，又增加了破水胎纹，以及胎肩的钻石防侧滑胎纹，让整车在雨天湿滑路面也能具备更好的抓地性能。

据介绍，关于车辆的收纳，最多 2 秒钟就能够完成折叠操作，折叠后尺寸为 495*1143*480mm。

在安全方面，F 系列的电池提供六大智能保护，包括短路保护、过流保护、双重过充保护、双重过放保护、温度异常保护、欠压自动休眠。还可以通过九号出行 App 随时查看电池组的健康状况、电池的电压、电流、温度等信息。在制动方面，F 系列电动滑板车采用自研双刹系统，兼具 E-ABS 电子刹车和碟刹，能够在 0.1s 响应，后轮 140 毫米直径的大碟盘，可实现高效制动。

据悉，九号电动滑板车 F20 将于 3 月 26 日预售；电动滑板车 F25 将在 3 月 31 日开售。