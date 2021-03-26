全球最大游戏外挂案告破：警方捣毁《和平精英》“鸡腿挂”，嫌疑人名下数辆豪车

IT之家 3 月 26 日消息 根据和平精英官方的消息，今日，昆山警方召开新闻发布会，宣布破获全球最大游戏外挂案件。《和平精英》“鸡腿挂”的 17 个在线外挂交易和机器人发卡平台已被捣毁，“鸡腿挂”在中国区的销售网络被一举摧毁。

官方表示，警方发现鸡腿挂背后是全球最大的游戏外挂组织，并锁定了该外挂组织的全球财务负责人王某某。2021 年 1 月 12 日，昆山警方在湖南长沙将王某某抓获，同时查获的还有他名下价值千余万的劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼等豪车。通过对王某某的调查，警方又抓获了网络代号为 “九条杠”的何某，他是该组织全球的运营负责人。至此鸡腿挂的黑产链条被全部切断。

▲图自昆山公安微警务

IT之家了解到，1月20日上午，在一切准备就绪后，昆山警方迅速行动，在何某某（Li，网络代号九条杠“IIIIIIIII”）住所将其抓获，同时查获何某某名下价格2600余万的虚拟币以及房产、车辆等涉案财物，而此时距离发放薪酬只剩几个小时。在何某某被抓获的时候，他仍住着相对简陋的公寓，在一个小公司内上着班，每个月拿着3000元的工资。

目前，何某某、王某某某等人涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，已被依法采取刑事强制措施，该组织的境外涉案人员的打击工作，仍在进一步开展中。