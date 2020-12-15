编写贩卖《和平精英》游戏外挂，湖北襄阳 5 人被判刑

IT之家 12 月 15 日消息 据 “湖北高院”微信公众号 15 日消息，12 月 11 日，襄阳市中级人民法院审结了一起编写、贩卖 “游戏外挂”程序系列案件，共有 5 人被判犯侵犯著作权罪，分别被判处有期徒刑 9 个月至 6 个月不等适用缓刑，并处罚金 1 万元至 5000 元不等。

襄阳市中级人民法院审理认为，5 被告人以营利为目的，未经著作权人深圳市腾讯计算机系统有限公司许可，非法复制修改《和平精英》游戏客户端内存数据，编写网络游戏外挂程序并销售，损害了网络游戏著作权人权益，破坏了网络游戏市场秩序，其行为均已构成侵犯著作权罪。鉴于五被告人归案后如实供述犯罪事实、当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。五被告人在本案审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。

IT之家了解到，深圳市腾讯计算机系统有限公司是《和平精英》全部游戏元素、游戏计算机软件及游戏整体的著作权人。2019 年 2 月以来，被告人何某与被告人王某在网上通过 QQ 认识，双方商议决定由王某编写《和平精英》游戏外挂程序并负责程序更新，何某负责在网上出售，获利后两人分成。王某非法获取《和平精英》游戏客户端内存数据，对内存数据进行修改，编写成外挂程序 “毒蛇”后发给何某，何某通过网络平台生成卡密后出售给罗某等人。截止到被公安机关刑事拘留时，何某、王某违法所得数额分别为 73281.90 元、41831.10 元。

被告人魏某经他人在网上介绍认识陈某（另案处理），后与陈某商议由陈某负责编写游戏外挂程序并更新，由魏某负责在网上销售。陈某编写成外挂程序 “SK2”后，魏某将外挂程序在网络平台生成卡密后销售给罗某等人，并请人在网上充当客服将外挂程序销售给他人。此外，魏某还从别处购买《和平精英》网络游戏的 “马日地”外挂程序卡密销售给其他人。被告人魏某销售 “SK2”、“马日地”外挂程序非法获利共计 70946.88 元。

2018 年 10 月至 2019 年 7 月，被告人施某先后在何某、魏某等人处批量购买 “SK2”、“毒蛇”和 “马日地”等三款和平精英游戏外挂程序后出售，非法获利共计 73440.60 元。2019 年以来，被告人罗某先后以 1-2 元不等的价格从何某、魏某、施某等人处购买《和平精英》游戏外挂程序 “SK2”、“毒蛇”、“马日地”等卡密后出售他人，非法获利总计 28077.40 元。

经鉴定，“SK2”、“毒蛇”、“马日地”外挂程序绕过游戏安全保护措施，对游戏实施未授权的增加、修改操作，实现了 “动态上色”、“自动瞄准”、“人物高跳”、“除草除树”、“清理数据”等功能，干扰游戏的正常操作流程和运行方式，属于破坏性程序。