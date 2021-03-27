英伟达显卡驱动出现 Bug，DX12 游戏性能不及 AMD 入门显卡

IT之家3月27日消息 据 YouTube 频道 HardwareUnboxed（HUB）报道，英伟达本月的显卡驱动出现了 Bug，在运行十分依赖 CPU 的 DirectX 12 游戏时，性能会出现明显下降。今日外媒测试了更多游戏，来展现这一问题。

HUB 表示，出现问题的原因可能是由于英伟达对于显卡做出的优化功能所致。这些优化在 DX11 游戏中表现良好，显卡性能超越了 AMD 同级别产品。但是一旦来到 DX12 游戏，英伟达显卡的表现就会落后。

在对 CPU 依赖比较重的 DX12 游戏中，英伟达显卡的性能下降严重。外媒表示在使用较老 CPU（如 i7-4790K）的情况下，RTX 3080 表现甚至不如 AMD RX 5600 XT，后者的正常性能仅相当于 RTX 2060。

外媒测试了《看门狗》、《古墓丽影：暗影》、《彩虹六号》、《赛博朋克 2077》、《刺客信条：英灵殿》等游戏，结果均相同。

IT之家获悉，在使用 AMD R5 5600X 这款 CPU 时，英伟达 RTX 3080 显卡的性能才会得到充分发挥。除此之外，如果配备 i5-9400F 以下的 CPU，显卡的表现甚至与 RX 5600 XT 显卡拉不开明显差距。

目前英伟达还未宣布解决这一故障，不过这一系列测试也表示了如今的 3DD 大作对于 CPU 性能的要求，四核处理器已经不能够满足主流的游戏了，不论是 AMD 还是英特尔的显卡在更快处理器上的游戏性能均有明显提升。