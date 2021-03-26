2020 年全球十大 IC 设计厂商名单公布：高通超越博通夺冠，英伟达增长最快

昨日，调研机构集邦咨询发布了 2020 年全球前十大 IC 设计厂商的营收排名，高通超越博通夺冠。前十大 IC 设计厂商合计营收为 859.74 亿美元，同比增长 26.4%。

营收 194.07 亿，高通夺冠

据集邦咨询数据显示，高通以 2020 年 194.07 亿的营收排名第一，同比增长 33.7%。第二名博通的营收为 177.45 亿，同比增长 2.9%，排在第三的是英伟达，营收为 154.12 亿，值得关注的是，英伟达同比增长 52.2%，是前十大 IC 设计厂商中增长率最高的厂商。

除了前三名外，前十的 IC 设计厂商几乎都有不同程度的增长。联发科以 109.29 亿排名第四，同比增长 37.3%。超威 AMD 2020 年营收 97.63 亿，排名第五，同比增长 45.0%。赛灵思 2020 年 30.53 亿，排名第六，同比下降 5.6%。美满 Marvell 以 29.42 亿的营收排名第七，同比增长 8.7%。联咏科技营收 27.12 亿，排名第八，同比增长 30.1%。瑞昱半导体以 26.35 亿的营收排名第九，同比增长 34.1%。Dialog 排名第十，营收 13.76 亿，同比下降 3.2%。值得一提的是，超威是除了英伟达增长速度最快的厂商。

集邦咨询认为，高通超过博通拿下全球第一有两大原因，首先是网通需求急剧提升，其次为高通基频处理器产品重回苹果供应链之故，加上华为禁令使其他手机业者竞相分食其市占，进而拉升高通 2020 年营收表现。

而博通 2020 年上半年因中美贸易摩擦压抑营收表现，但下半年凭借其手机射频器件打进苹果供应链，在相互影响之下其营收仅微幅成长，故退居第二名。

英伟达则是因为收购 Mellanox，大幅强化在资料中心解决方案的完整度，其资料中心营收达近 64 亿美元，年成长达 121.2%；在资料中心的加持与游戏显卡方面表现稳健带动下，让英伟达营收年成长率夺冠。

供应链短缺推动 IC 价格上涨，将带动 2021 IC 市场发展

纵观整个 2020 年，上半年因疫情冲击所致，出现过短暂负面影响，但随着线上办公、线上教学等模式带动笔记本电脑和网通产品需求激增，各终端产品的出货量大增，使得 2020 年 IC 设计产业整体发展强劲。其中，数据显示 IC 设计厂商高通、英伟达、联发科、联咏科技、瑞昱半导体营收皆有非常大的成长，并且英伟达受惠于游戏显卡与资料中心的支撑，年成长率高达 52.2%，在前十大厂商中成长表现最为突出。赛灵思、Dialog 虽有下降，但是幅度不大。

步入 2021 年，一方面随着新冠疫情得到控制，经济逐步恢复，各方面消费将恢复疫前水平。另一方面随着 5G 技术的日益成熟，5G 发展生态日益繁荣，面向高中低价位 5G 芯片解决方案也更加丰富，能满足市场的差异化需求，市场对终端产品的需求量有增无减据。且据中国移动预测，2021 年 5G 手机的渗透率将从 2020 年的 42% 上升到 80%。从 5G 手机来看，市场的快速更新迭代也必将推动 IC 厂商突破式发展。

其次，自去年汽车芯片短缺，随着供应链紧张，芯片短缺逐渐蔓延至智能手机等消费电子领域，晶圆代工厂持续满载，虽有新厂在建，但短期内并不能解决问题，IC 价格已经过几轮涨价，预计还会在涨。这些都将是拉升 2021 年整体 IC 产业营收表现的重要因素。