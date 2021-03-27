马斯克：特斯拉可能在几个月后成为世界上最大的公司，随后删除推文

IT之家3月27日消息 据外媒 electrek 消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克本周五在推特中回复一名用户的评论，表示特斯拉有 >0% 的机会成为最大的公司。这条推文是回复另一个账号的评论的，Whole Mars Catalog 对马斯克说，特斯拉将会比苹果公司更大。

随后马斯克又补充道，“可能在未来的几个月会实现”，但之后的这条推文在不久之后就遭到删除，目前已经找不到。

在推特的交谈中，推特用户 @Whole Mars Catalog 表达了特斯拉全自动驾驶（FSD）功能是具有里程碑意义的技术，因此特斯拉才有望超过苹果公司。

外媒表示，马斯克删除第二条回复的原因是担心他的言论影响到公司的股价格，因为马斯克在本月刚被美国证券交易委员会（SEC）提起诉讼，因为其在推特上的自由发言严重影响到了公司的股价，没有按照证券交易规则进行信息披露。

据IT之家此前报道，马斯克于 2018 年在推特上闹出了著名的 “特斯拉私有化收购风波”，他在没有任何先兆的情况下突然发帖称，要对特斯拉进行私有化收购，每股出价 420 美元（总额 720 亿美元），马斯克还宣称收购资金已经有了着落。然而实际上，马斯克根本没有做好收购准备，但是这些言论导致特斯拉股价出现了波动，导致投资者出现了损失。此后他还在推特表示特斯拉的 “股价太高”，紧接着特斯拉股价应声大跌，损失了 130 亿美元的市值。