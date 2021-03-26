美国监管机构：新款特斯拉 Model S/X 自动换挡功能不违规

IT之家 3 月 26 日消息 美国国家公路交通安全局（NHTSA）发言人告诉外媒 The Verge，新款特斯拉 Model S/X 取消物理换挡拨杆，并支持在驻车、倒车、空挡和驾驶（PRND）之间自动换挡，这并不违反任何联邦机动车规则。

此外，本周早些时候，一段将在新款特斯拉 Model S 和 X 中提供的通过触摸换挡的视频浮出水面，这引起了网友对其安全性的质疑。但 NHTSA 表示，特斯拉在换挡方式上的这种非正统做法并没有违反任何安全标准，而且 “目前”也没有发现任何问题。

NHTSA 称：“NHTSA 知道特斯拉为其 Model S 和其他车辆开发的触摸屏换挡功能。通过触摸屏界面操作的正确配置的变速器换挡控制不会违反联邦机动车安全标准。而且，特斯拉已经证明符合所有适用的安全标准。目前，还没有已知的与换挡控制配置相关的合规性问题。”

不过，如果真的出现问题，NHTSA 表示，他们会随时准备采取行动，并敦促特斯拉车主在其网站上向该机构报告任何安全问题，或拨打车辆安全热线。

根据美国法律规定，所有在美国销售的车辆必须由制造商自我认证，以满足所有适用的联邦机动车安全标准（FMVSS）。该认证以标签的形式贴在每辆车的门框上。

IT之家了解到，NHTSA 已经在调查二十多起涉及特斯拉汽车的事故。本周早些时候，NHTSA 表示，正在派遣特别的事故调查小组调查密歇根州的两起事故，其中包括一起特斯拉疑似在自动驾驶模式下撞向一辆停在路边的州警巡逻车的事故。在 NHTSA 的压力下，特斯拉近日还同意召回超过 13.4 万辆 Model S 轿车和 Model X SUV，这些车型显示屏存在潜在故障风险。