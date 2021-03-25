微软 Win10 Dev 预览版 21343 发布：新流畅图标，Sandbox/Defender 性能大提升

IT之家 3 月 25 日消息 微软今天面向 Dev 通道推送了 Windows 10 预览版 Build 21343 (RS_PRERELEASE)系统更新，带来了文件资源管理器中的新图标、改进提升 Windows Sandbox 沙盒和 Microsoft Defender Application Guard 应用程序性能和兼容性。

下面是更新内容

文件资源管理器中的新图标

微软称，我们去年首次开始更新 Windows 10 中的图标，从内置应用程序开始。从那时起，我们继续更新整个 Windows 10 中的图标，包括 Windows 安全的图标，讲述人图标，以及最近的记事本图标。现在，我们正在采取下一步措施，更新整个文件资源管理器中使用的许多系统图标。

IT之家获悉，请注意：升级到此版本后，任何固定在快速访问上的自定义文件夹将消失。你可以在更新到此版本之前将其记录下来，或者暂停更新，直到我们进行修复。

为了在产品显示文件中实现更大的一致性，微软做出了几项改变，例如文件夹图标的方向和默认的文件类型图标。值得注意的是，桌面、文档、下载和图片等顶层用户文件夹采用了新的设计，应该可以更容易地将它们一目了然地区分开来。另外，回收站图标也更新了。

正如你所想象的那样，Windows 10 中的图标有很多，而且随着时间的推移，更多的图标将继续更新。

对 Windows Sandbox 和微软 Defender Application Guard（MDAG）的改进

Windows Sandbox 和 Microsoft Defender Application Guard 都利用了 Windows 10 内置的特殊容器技术。此前，容器运行时与主机相匹配。从 Build 21343 开始，引入了针对容器场景设计和优化的新运行时。它是轻量级的，并允许 Windows Sandbox 和 Microsoft Defender Application Guard 更快的启动。

微软表示，预计这一变化不会影响 Windows Sandbox 内部的应用程序兼容性。然而，这是一个重大的变化，用户可能会遇到一些行为上的差异。

此外，Windows Sandbox 现在包括新的基于 Chromium 的 Microsoft Edge 浏览器（自 Build 21313 起）。

更改和改进