微软 Win10 新增一批 “文件资源管理器”流畅设计图标

IT之家3月25日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软一直致力于 “太阳谷”的更新（又称 21H2），带来新的 “开始”菜单、操作中心、圆角 UI 等改进。作为 Windows 10 “太阳谷”改版的一部分，微软在 Windows 10 Dev 预览版 21343 中为文件资源管理器文件夹、回收站等引入了基于 Fluent Design 的新图标。

这些用于微软核心文件夹和应用程序的新 Fluent Design 图标是在 Windows 10 预览版中被发掘出来的。正如截图中所看到的那样，微软正在为文件资源管理器中的文档、下载、视频、音乐、回收站和其他文件夹测试重新设计的图标。

这个想法是给文件夹涂上 Fluent Design 的油漆，并添加颜色。目前，“文件资源管理器”使用的是扁平化的图标。

值得注意的是，文件资源管理器的主图标保持不变，因为它在 Windows 10 版本 2004 中获得了更新，但它也可能在即将到来的预览版本中改变。

要知道，今年的第一次更新 21H1 只是一个小更新，就是调整 Windows Hello 的设置，而不是引入大的新功能。

新图标将随着 Windows 10 21H2 更新面向大众发布，预计将在今年下半年推出。

预计会有更多的 Fluent Design 图标出现

微软有可能也在为 Windows 10 中的其他传统和现代功能测试新的彩色图标。

IT之家获悉，早在今年 1 月份，微软就意外地证实，计划在今年晚些时候进行 “Windows 的全面视觉年轻化”。在内部，微软被认为正在测试 “开始”菜单的多种新布局，但这些变化目前并不打算用于公众消费版。

如果这种模式继续下去，我们将在即将到来的预览版本中看到一些新功能和视觉改进。

如果你想现在就测试新图标，你需要加入 Windows Insider 计划并注册 Dev Channel，这是提前获得新功能的最佳途径。