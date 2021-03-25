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微软 Win10 新增一批 “文件资源管理器”流畅设计图标

2021/3/25 6:45:01 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家3月25日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软一直致力于 “太阳谷”的更新（又称 21H2），带来新的 “开始”菜单、操作中心、圆角 UI 等改进。作为 Windows 10 “太阳谷”改版的一部分，微软在 Windows 10 Dev 预览版 21343 中为文件资源管理器文件夹、回收站等引入了基于 Fluent Design 的新图标。

这些用于微软核心文件夹和应用程序的新 Fluent Design 图标是在 Windows 10 预览版中被发掘出来的。正如截图中所看到的那样，微软正在为文件资源管理器中的文档、下载、视频、音乐、回收站和其他文件夹测试重新设计的图标。

这个想法是给文件夹涂上 Fluent Design 的油漆，并添加颜色。目前，“文件资源管理器”使用的是扁平化的图标

值得注意的是，文件资源管理器的主图标保持不变，因为它在 Windows 10 版本 2004 中获得了更新，但它也可能在即将到来的预览版本中改变。

要知道，今年的第一次更新 21H1 只是一个小更新，就是调整 Windows Hello 的设置，而不是引入大的新功能。

新图标将随着 Windows 10 21H2 更新面向大众发布，预计将在今年下半年推出。

预计会有更多的 Fluent Design 图标出现

微软有可能也在为 Windows 10 中的其他传统和现代功能测试新的彩色图标。

IT之家获悉，早在今年 1 月份，微软就意外地证实，计划在今年晚些时候进行 “Windows 的全面视觉年轻化”。在内部，微软被认为正在测试 “开始”菜单的多种新布局，但这些变化目前并不打算用于公众消费版。

如果这种模式继续下去，我们将在即将到来的预览版本中看到一些新功能和视觉改进。

如果你想现在就测试新图标，你需要加入 Windows Insider 计划并注册 Dev Channel，这是提前获得新功能的最佳途径。

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关键词：Windows 10微软

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