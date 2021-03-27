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跑分网站曝光英伟达 RTX A5000 移动显卡、 i7-11600H 处理器

2021/3/27 9:49:41 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月27日消息 英伟达最新的 Quadro 工作站显卡型号为 RTX A6000，采用安培架构、GA102 核心，具备高达 10752 个流处理器。据外媒 videocardz 消息，英伟达 RTX A5000 移动版图形显卡以及英特尔 i7-11600H 标压移动处理器在一个跑分平台曝光，一款移动工作站笔记本电脑搭载这两款未发布的芯片进行了测试。

此前有消息称英伟达即将推出 RTX A5000/A4000 工作站显卡，但专为移动工作站设计的图形显卡则是首次曝光。外媒表示，这款显卡预计将搭载 GA104 核心，提供 256bit 显存位宽，显存容量预计为 8GB 或 16GB。

英特尔 i7-11600H 移动处理器目前尚未发布，该产品并不属于 H35 系列，而是属于最高端的移动处理器系列，代号为 Tiger Lake-H。根据跑分数据，这款 CPU 采用 6 核 12 线程的设计，默认频率为 2.9GHz，但睿频频率未知。外媒制作了对比表格：

IT之家了解到，英特尔目前推出的 H35 移动处理器最高规格为 i7-11375H，为 4 核 8 线程设计，全核睿频频率 4.3GHz，单核睿频最大可达 5.0GHz。H35 处理器为可调 TDP 设计，最大 35W，目前已经有戴尔、Redmi、华硕等多款笔记本已经搭载。

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关键词：英伟达显卡处理器

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