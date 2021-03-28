英伟达 RTX 3090 显卡拆解，核心代号被划掉重写

IT之家3月28日消息 据外媒 Hardwareluxx 消息，一名用户在拆解 RTX 3090 创始人版显卡时，发现了 GPU 核心上出现奇怪的信息。激光雕刻的核心代号此前为 GA102-250-KD-A1，被划掉后重新刻上了 GA102-300-A1 字样。根据 GPU-Z 信息显示，这颗核心确实为 RTX 3090 正式版，流出，流处理器的数量也为 10496 个，具备 24GB 显存。

由于目前 RTX 3080 的核心代号确认为 GA102-200，因此被划掉的 GA102-250 预计为此前 RTX 3080 Ti 的代号。目前尚不清楚 “GA102-250”刻上然后又被划掉的原因，外媒 wccftech 预计这颗芯片原本是英伟达次旗舰 RTX 3080 Ti ，因为一些原因（比如芯片产能紧张）将其重新调整为顶级的 RTX 3090 进行出售。

根据此前消息，外媒预计 RTX 3080 Ti 显卡将采用 “安培”架构 GA102-225-A1 核心，采用 PG132-SKU18 PCB 设计方案，预计将会有 12GB GDDR6X 显存、384-bit 显存位宽。显卡将会有 10240 个流处理器。

IT之家了解到。英伟达目前的旗舰游戏显卡 RTX 3090 于 2020 年 9 月发布，TGP 350W，而 RTX 3080 TGP 为 320W。目前英伟达官方未透露新显卡的信息，考虑到现有的产品线已经严重供货不足，因此 RTX 3080 Ti 的发布日期仍不可预测。