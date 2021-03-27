跑分曝光：微软 Surface Laptop 4 或使用过时的 AMD 处理器

IT之家 3 月 27 日消息 此前消息称微软计划在 4 月的某个时候推出 Surface Laptop 4，将采用英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器，和它的前辈一样，Surface Laptop 4 也会提供 AMD 版本，但可能会使用过时的 AMD 处理器。

网上已经发现了 AMD 版本 Surface Laptop 4 的新跑分，UserBenchmark 跑分列表中提到了 “Oemgr Product Name DV”，这个代号与微软过去用于上一代 Surface Laptop、Surface Pro、Surface Pro X 和 Surface Go 2 的代号类似。

UserBenchmark 列表显示该设备使用 “AMD Ryzen 7 微软 Surface 版”，还有集成的 “RX Vega 8 4000”，这是旧款 Ryzen 4000 CPU 使用的图形显卡。总之，Surface Laptop 4 上使用的芯片应该是八核 Ryzen 7 4800U，跑分还显示该机搭载 16GB RAM。

Surface Laptop 4 中的 AMD 处理器与前代产品（Ryzen 7 4800U）类似，但由于微软和 AMD 采用了更高的时钟速度和优化，性能会更好。微软似乎也在为 Surface Laptop 4 测试 Ryzen 5 4680U 和 Ryzen 7 4980U CPU。另一方面，据说英特尔处理器版本将配备 Core i5-1145G7 和 Core i7-1185G7，搭载 Iris Xe 图形。

IT之家了解到，微软 Surface Laptop 4 的设计将与上一代 Surface Laptop 保持一致，有着同样的显示屏、键盘设计，价格应该也是相同。