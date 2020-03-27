微软 Surface Laptop 4 跑分曝光：搭载 Intel Tiger Lake-U 处理器

IT之家3月27日消息 据外媒Windows Latest报道，微软似乎计划使用新推出的Ryzen和Intel硬件发布Surface Laptop 4。根据新的基准测试，我们可以看到配备AMD和Intel处理器的Surface Laptop新品出现。除了AMD Ryzen 4000 APU和CPU外，微软还使用Intel Tiger Lake-U对Surface Laptop进行原型设计。

有传言称，英特尔Tiger Lake-U系列处理器将于今年晚些时候推出，在早期基准测试中它已经能够胜过H系列。与Surface Laptop电脑中使用的Ice Lake处理器不同，Intel Tiger Lake-U是Intel Willow Cove架构的强大而高效的组合。

英特尔第三代10nm Tiger Lake处理器的性能与AMD Renoir相当。在3DMark上，由Tiger Lake-U提供支持的微软未知Surface产品在物理测试和图形测试中获得了8412分和5540分的基准跑分成绩。

英特尔Tiger Lake-U芯片似乎具有2.7 GHz基本时钟频率和4.3 GHz睿频时钟频率。它还具有四个内核和八个线程，并且还将Willow Cove体系结构与10nm工艺节点紧密结合在一起。

微软正在测试具有8GB/16GB RAM和256GB/512GB SSD的Surface Laptop电脑。

正如IT之家最近报道的那样，微软还正在开发采用AMD Ryzen 7 4700U和4800U型号的Surface Laptop笔记本。