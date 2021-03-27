特斯拉哨兵模式记录了一起偷盗行为的全过程

近期，特斯拉 “哨兵模式”抓拍到一个窃贼偷盗邻近特斯拉车辆的整个过程，显然这个窃贼并未意识到车内哨兵模式成功拍摄到他，哨兵模式记录到窃贼打破一辆全电动 Model Y 车辆的车窗，偷窃一小袋贵重物品后离开，并未偷走车辆。

案件发生在美国犹他州克林顿市一家健康俱乐部，窃贼认为这里可能是偷取车内物品的最佳地点，然而，不幸的是，整个 20 秒的偷窃过程都被特斯拉哨兵模式摄像头拍摄到，一旦特斯拉车辆出现闯入盗窃行为，哨兵模式将自动激活并拍摄周边发生的一切。窃贼打破车窗后并取走一小袋贵重物品，而车内一个外置摄像头将直接记录该过程，哨兵模式的存储芯片可保存视频内容几年时间，上传至互联网，窃贼不会意识到哨兵模式的全程记录，他的偷盗行为将面临牢狱之灾。

据报道，在盗窃案发生时，特斯拉 Model Y 车辆主人正在健身房锻炼身体，锻炼结束出来时，发现几位警察正在现场询问目击者进行取证，特斯拉哨兵模式将提供确凿的证据线索，该模式的摄像头拍摄一段视频，完整地记录了偷盗过程。

拍摄视频显示，盗贼使用面具、手套、滑雪帽和连帽衫遮挡了身体，隐蔽得非常好，但是哨兵模式摄像头拍摄到足够的信息，基于这些线索，警方表示有信心能将盗贼绳之以法。