全球汽车业陷入芯片短缺原因停产，各大洲无一幸免

3 月 27 日消息，由于全球半导体芯片短缺，Stellantis 和中国电动汽车制造商蔚来，成为最新加入减产或暂停生产的汽车制造商行列。

Stellantis 周五表示，由于全球汽车芯片短缺，它将暂停旗下五家北美工厂的生产。这五家工厂包括，在加拿大的两家，在墨西哥的一家，在美国的两家。暂停生产从下周开始，并且可能会维持至 4 月中旬。

受影响的这五家工厂中，在墨西哥的那家工厂，位于墨西哥中南部工商业城市托卢卡（Toluca），该工厂生产 Jeep Compass；在加拿大安大略省的工厂 Windsor Assembly，生产 Chrysler Pacifica 小型货车；在美国伊利诺伊州的工厂，生产 Jeep Cherokee SUV；在美国密歇根州的工厂，生产 Ram 1500 Classic 皮卡；另一家在安大略省的工厂，生产 Chrysler 300、道奇 Charger 和道奇 Challenger。

Stellantis 没有具体说明停产将持续多长时间，但其加拿大安大略省 Windsor Assembly 工厂表示，该小型货车工厂将从下星期一开始停产四周。

日产汽车公司周五表示，旗下位于美国 Smyrna 的工厂和 Canton 的工厂，以及位于墨西哥 Aguascalientes 的工厂，将从 4 月 1 日开始停产，4 月 6 日恢复正常生产。

被认为特斯拉主要挑战者之一的蔚来表示，旗下合肥工厂停产 5 个工作日。该公司还将其第一季度汽车交付量预期下调 1000 辆。周五在纽约证券交易所，蔚来股价下跌了 4.8%。

福特、本田、通用和大众等汽车制造商，也都因芯片短缺遭遇停产或延迟生产的冲击。

研究公司 AutoForecast Solutions 估计，芯片短缺已经导致全球汽车产业减少了 13 万辆汽车的生产，其中尤以北美影响最大，少生产了 7.4 万台汽车，而西欧也少生产了 3.5 万辆。

蔚来目前预计其第一季度将交付 1.95 万辆汽车，而此前该公司这一预期是 2 万至 2.05 万辆。

福特曾警告称，汽车芯片短缺问题，可能使其 2021 年利润最高损失 25 亿美元。而通用曾预计，芯片短缺这场危机将使其全年利润减少 20 亿美元。

福特周四表示，其密歇根州工厂的卡车生产将停产至本周日。

通用和本田两家汽车制造商本周都表示，两家公司位于北美的工厂未来几周维持停产状态。

与此同时，瑞典卡车制造商沃尔沃本周二表示，芯片短缺问题将对其第二季度收益产生 “实质性”不利影响。该公司还称，从 4 月开始，其全球的生产工厂将停产数日。