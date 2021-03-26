海信：今年 11 月全面量产国内首颗 8K+120Hz 超高清画质芯片

IT之家3月26日消息 根据海信官方的消息，海信电子信息集团总裁于芝涛3月24日表示，电视行业正在加速进入洗牌阶段。海信大显示产业2025年收入将提升至千亿，成为世界一流的多场景系统显示解决方案提供商。

于芝涛表示，2020年海信电视逆势增长，已连续十七年国内市场份额第一。海信激光电视成为2020年唯一正增长的电视品类，销售量同比增长了98.6%，牢牢占据高端大屏第一。

▲图自海信官网

在显示技术上，海信将完成8K激光电视的研发，推出卷曲屏激光电视和屏幕发声二代新品，ULED电视今年会迎来重磅升级，通过8K画质芯片、XDR、 144Hz等创新，再次刷新液晶显示天花板，并推出Micro LED大屏、 Mini LED电视。

在显示芯片方面，海信表示 2021年将继续研发显示类芯片、SOC类芯片、AIoT芯片，2021年显示类芯片销售额预计要达到3.82亿元，做显示类芯片行业第一，今年11月全面量产国内首颗实现8K+120Hz超高清画质芯片。

IT之家曾报道，今年2月份，海信称2020 年海信视像旗下的信芯微公司屏端驱动芯片产品已经覆盖从高清到 8K 超高清全系，全年 TV TCON 芯片出货量超 4000 万颗，累计出货已达 1 亿颗，目前全球占有率超过 50%，稳居第一。