3 张图表揭秘：从 “带病闯关”到 “慌忙退场”，为何 12 家芯片公司密集撤回 IPO

3 月 26 日报道，2021 年第一季度快要过去，想要冲刺 A 股上市的芯片半导体企业，依旧狠狠捏着一把汗。

从去年 12 月以来，科创板、创业板均有芯片半导体企业上市遇阻。据芯东西统计，共计 12 家相关企业撤回了 IPO 申请，有 AI 四小龙之称的云知声亦在其中。相比 2020 年大部分时间中，芯片半导体企业冲上市频传捷报的火热，今年的芯片半导体 IPO 情形堪称惨淡。

另一边，这段时间内，证监会、沪深交易所连连落地新规及频繁发声，为这波 IPO“终止潮”落下监管的注脚，也让一级市场、二级市场的看客意识到 “芯片半导体企业仅凭故事和光环上市”的现象或将成为历史。

然而，新规与企业 IPO 遇阻的 “水面”下，还有许多细节待还原：

终止 IPO 的企业及其保荐机构的现状如何？“终止”IPO 进程意味着什么？以及那个重要的终极问题——这些企业到底为何终止上市？

为了尽可能接近这些问题的答案，芯东西梳理有关部门的相关规定和终止 IPO 进程芯片半导体企业做出的公开回应，以及挖掘相关企业的真实经营情况，力图用 3 张表格做出回答。

一、12 家 IPO 终止公司现状：2 家重启，10 家离场

撤回本次的 IPO 申请就意味着相关企业不再能冲刺上市了吗？事实并非如此。

芯东西对 12 家终止 IPO 企业的现状进行梳理，结果发现，虽然均是主动撤回 IPO，但 12 家企业境遇并不相同。

▲ 2020 年 12 月 1 日至 3 月 22 日 12 家终止 IPO 芯片半导体企业现状（芯东西制表）

具体来说，这 12 家企业中的基带处理器玩家中科晶上、薄膜沉积技术与设备玩家微导纳米正在重启 IPO 的过程中，并仍由各自此前的保荐机构 “保驾护航”。

中科晶上将从科创板转战创业板，公司及保荐机构并未说明具体原因。

微导纳米仍将闯关科创板，中信证券 3 月 4 日发布的关于江苏微导纳米科技股份有限公司辅导工作总结报告中提到，“截至 2020 年 12 月 31 日，微导纳米解除委托经营管理后已运行一个完整的会计年度，前次撤回申报影响已消除”。

目前，剩余的 10 家终止 IPO 的芯片半导体企业并未提出新的上市计划。其中云知声与合晶硅材曾通过公开渠道，解释公司撤回 IPO 原因。

云知声方面表示终止 IPO 是出于 “战略发展因素考虑”，合晶硅材方面则称经审核问询后，公司与上交所尚未达成一致性的意见。

二、去年下半年起新规频发，企业上市被 “吓退”？

12 家企业中，终止后重新启动 IPO 流程的毕竟是少数，更多企业似乎已坐实了上市计划的 “流产”。不仅如此，10 家暂未提出新 IPO 计划的企业，未来如果计划上市，可能最早也要等上约两年的时间。

根据上交所此前公布的企业公开发行股票及上市程序，企业走完 IPO 全程最少要经过约 6～13 个月。此外，据证券时报统计，截至 3 月初，目前沪深两市 IPO 总排队家数已高达 752 家，其中已过会 266 家。这些 “排队”企业的 IPO 之路或许也要到 2022 年才能走完，撤回申请的企业想再重走 IPO 之路，要等待的时间可想而知。

背负昂贵的时间成本、丢失潜在的筹资机遇，为何上述 10 家芯片半导体企业 “主动放弃”了 IPO？是否受到了政策、规定的影响？

为回答这一问题，芯东西不完全梳理了证监会、沪深交易所自 2020 年下半年至今发布的相关新规、公告及公开发言表态，并整理其中核心内容。

▲ 2020 年下半年至今证监会、沪深交易所发布的规范 IPO 流程相关新规、公告、公开发言表态（芯东西不完全整理）

可以看到，去年下半年起，不论是发布新规还是在各种场所公开表态，证监会、沪深交易所正着力规范企业 IPO 程序。

这一背景下，业界亦流传有排队上市企业被 “吓退”的说法。

三、客户普遍集中，拿政府大额补助…… 企业实力仍存疑

如果说对新规带来的潜在风险是芯片半导体企业纷纷撤销 IPO 申请的一大共性原因，那么各自对自身技术、经营短板的不自信，则是企业 “败走”IPO 的个性原因。

按照这一思路，监管机构关注企业哪些方面的技术、经营情况？今年 2 月 1 日，上交所发布的一份文件给出了明确答案。

2 月 1 日，上交所对科创板申报文件中的常见问题进行了梳理，制定了《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第 2 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》（简称《自查表》）。《自查表》针对科创板审核问答落实情况、首发业务若干问题解答以及常见审核问题落实情况两大方面，共计提出 77 个问题。

芯东西发现，《自查表》关注企业的盈利及累计未弥补亏损、重大不利影响的同业竞争、研发投入、政府补助、客户集中、关联交易等情况。

以《自查表》为框架、10 家撤销 IPO 申请芯片半导体企业的招股书及问询回复函为素材，芯东西对这些企业的技术、经营情况进行了梳理。

▲ 撤销 IPO 申请企业技术、经营实力情况（芯东西制表）

可以看到，这 10 家企业中，禾赛科技、云知声仍未盈利； 禾赛科技、云知声、锐芯微、昆腾微存在累计未弥补亏损；2019 年，云知声、龙迅半导体获得政府补助金额营收占比超过 90%；朝阳微、芯愿景、合晶硅材料、国人科技的研发投入占比低于 10%；朝阳微、锐芯微、昆腾微、国人科技的客户集中度超过 80%。

芯东西注意到，除去上述问题，业界亦流传有关这 10 家企业经营状况的一些其他信息。

比如，上述 10 家公司之一，曾被处于同赛道的另一家公司质疑市场份额造假；《每日经济新闻》曾报道称，芯愿景公司某大客户负责人曾向其爆料，在与芯愿景 6 年交易中，共被拖欠 557 万元发票，多次催促也未得回应，直到芯愿景 IPO 被受理后事情才获解决等。

结语：构建内循环过程中的必经之路

目前，新规频频落地，与芯片半导体企业扎堆撤回 IPO 申请的现象交织，客观上引起了市场对部分国产芯片半导体玩家实力的质疑。但要注意的是，客户集中度高、尚未实现盈利、政府补助占比大等任何一个单一要素，都并不能否定企业的成长性。

在构建国产产业链得到重视的今天，各细分赛道的国产化玩家客观上承载着构建产业内循环、突破技术封锁的时代使命。但与此同时，身处高技术壁垒、长发展周期、强战略意义的芯片半导体行业，各位玩家还需认清自身短板，耐心弥补在技术、经营方面的不足。

从这一角度来说，当前芯片半导体企业 IPO 流程、乃至科创板和创业板上市流程日益规范和精细，亦是构建国内经济内循环的必经之路。

相关阅读：

《12 家芯片公司上市 “密集撤单”背后，IPO 之路愈发艰难》