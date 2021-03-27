法拉第未来 FF 91 开始接受预定，预定金 5 万元

IT之家 3 月 27 日消息 法拉第未来官网显示，FF91 已开始接受预定，预定金为 5 万元，全额可退。

官方表示，预订的车辆生产之前将与用户联系，用户可以对车型进行个性化定制及选配，并签署相应的车辆销售合同。在签署车辆销售合同前，用户可随时取消预订，订金将全额返还。

IT之家了解到，今天上午，法拉第未来创始人贾跃亭在微博上表示，FF 上市前再获 1 亿美元贷款，该笔新融资将助力 FF 提前启动汉福德工厂生产准备工作，FF 91 交付进入倒计时，同时将加速 FF 中国业务落地。

据报道，汉福德工厂正准备和启动工作将包括招聘新员工、新增建设以及设备安装和调试，以确保 FF 91 按时生产和交付。此外，该笔资金还将帮助 FF 进一步进行产品测试，升级领先的 I.A.I（Internet, Autonomous Driving and Intelligence）系统，全面重启供应链合作，构建用户生态与组织，以及加速 FF 中国业务落地等。

IT之家了解到，2017 年伊始，法拉第未来在消费类电子展（CES）上发布了 FF 91。根据乐视法拉第未来公司高管宣布的消息，FF91 一次充电最大续航为 378 英里（604.8 公里），最大马力 1050 马力（最大功率 783 千瓦），0-60 英里时速加速时间为 2.44 秒。