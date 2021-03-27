AMD 锐龙笔记本天猫大促，最高直降 1000 元

IT之家3月27日消息 在 AMD 锐龙 5000 系列笔记本上市之际，AMD 锐龙 4000 系列笔记本也在天猫平台举行了大促活动。3 月 20 日 - 3 月 28 日，AMD 联名本宫的茶，消费者购买搭载 AMD 锐龙移动处理器的笔记本电脑，至高直降 1000 元。

锐龙 4000U 系列轻薄本，办公性价比之选

AMD 锐龙 4000 U 系列处理器于去年发布，采用了先进的 7nm 工艺，其性能和能耗比仍然在第一梯队。

AMD 锐龙 7 4800U 为 Zen 2 架构，8 核 16 线程，主频 1.8GHz，加速频率可达 4.2GHz，核显为 8 组核心，TDP 为 15W。能效方面，AMD 宣布锐龙 7 4800U 性能达到上代的两倍，主要归功于 7nm 和全新的架构设计。

现在，搭载锐龙 4000U 系列的笔记本仍然具备相当不错的性能，再加上 AMD 的大力促销，使其了成为了办公娱乐的超高性价比之选。

以下是 AMD 本次天猫大促的几款热门轻薄本：

华硕灵耀 14 龙王做工精致，轻薄便携，搭载锐龙 7 4700U，促销仅 6299 元，还有 24 期免息。

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联想小新 Air 15 搭载 15.6 英寸大屏，搭载了锐龙 7 4800U，促销价仅 4899 元起。

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惠普星 14s 搭载了性价比更高的锐龙 3 系列处理器，4 核心的规格足以应对日常办公，其价格现在只要 2999 元。

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锐龙 4000H 系列游戏本，能买到才是王道

由于显卡缺货和挖矿热潮，不仅桌面显卡一卡难求，最新游戏本也是难以抢到。现在，最新的 5000H 系列机型也是一机难求，买到就是赚到，购买搭载锐龙 4000H 的游戏本也是个不错的选择，价格更是相当实惠。

参数方面，AMD 锐龙 4000H 系列处理器同样采用了最新的 Zen2 架构和台积电 7nm 工艺，最高 8 核 16 线程。

以下是 AMD 本次天猫大促的几款热门游戏本：

惠普光影精灵配备了 AMD 锐龙 5 4600H，6 核 12 线程，还搭载了 GTX 1650 独显，促销价仅为 5299 元。

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华硕天选游戏本搭载了 AMD 锐龙 4600H 处理器，显卡为 GTX 1650，促销价 5799 元，还有三期免息。

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联想 R7000 游戏本搭载了 AMD 锐龙 4600H 处理器，显卡为 GTX 1650 Ti，促销价 5699 元。

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荣耀 MagicBook 是一款全能本，配备了 16.1 英寸的大屏，并在轻薄本的机身内装入了 R5 4600H 这款 45W 处理器，促销价仅 4899 元。

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最后介绍的这款产品更加与众不同，炫龙 M7 将 Zen 2 架构的锐龙 5 3600 桌面处理器装进了游戏本中，再加上 115W 性能释放的 RTX 2060，售价仅为 6699 元。

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总结：

IT之家了解到，3 月 20 日 - 3 月 28 日，AMD 联名本宫的茶在天猫举行了笔记本大促活动，海量产品最高直降 1000 元，晒单还有返百元猫超卡活动。本次大促的产品多为搭载锐龙 4000 系列的笔记本，拥有相当不错的性能，价格也十分诱人，无论是轻薄本还是游戏本都非常值得购买，感兴趣的小伙伴可以点击下方链接查看有没有自己需要的产品。

AMD 天猫大促商品列表：

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