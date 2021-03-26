英特尔 DG2 笔记本独显曝光：最高 512 EU，BGA2660 封装

IT之家 3 月 26 日消息 根据爆料者 @KOMACHI_ENSAKA 的消息，英特尔即将在笔记本平台上推出 DG2 独显，有 128EU 和 512EU 两个版本。

爆料称，新款DG2 独显可能与英特尔 12 代酷睿 Alder Lake P 系列处理器一同推出。另外，128EU的DG2独显为 BGA 1379封装，512EU版本为 BGA 2660封装。

IT之家曾报道，日前，一款搭载英特尔 12 代酷睿 Alder Lake-S 桌面处理器和英特尔 DG2 独显的设备出现在了 Geekbench 上。

如上图所示，这款 ADL-S 处理器为 16 核 24 线程，预计为 8 大核 8 小核设计（小核心无超线程），其主频为 2.2GHz，睿频可达 4.6GHz，接口为 LGA1700，三级缓存达到了 30MB。

该测试平台搭载了一款 512 EU 的 Gen 12 显卡，频率为 1.8GHz，预计就是之前预热的 DG2 高性能独显。

关于DG2独显，英特尔前 CEO Bob Swan 证实 DG2 不仅仅是 DG1 的继承者，而是一款基于英特尔即将推出的 Xe-HPG 架构的高性能 GPU，这款 GPU 是完全代工制作的。爆料称英特尔 Xe-HPG (DG2)独显采用了台积电的 6nm 工艺，顶级型号的 Xe-HPG 显卡有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。去年 8 月份，英特尔公布了 Xe-HPG 游戏显卡。官方表示这是一种为游戏优化的微架构，结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块，利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时，Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比，且将具有加速的光线跟踪支持。Xe-HPG 预计将于 2021 年开始发货。