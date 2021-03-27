驰为推出 CoreBook Xe 笔记本：搭载英特尔 Xe Max 独显

IT之家 3 月 27 日消息 驰为将于下月推出一款名为 CoreBook Xe 的笔记本电脑，搭载了英特尔独显 Xe Max 和 10 代酷睿低压处理器，规格类似于台电之前发布的 T.BOLT 10 DG 笔记本。

据介绍，驰为 CoreBook Xe 拥有 15.6 英寸 1080p IPS 显示屏，配备 8GB 内存和 256GB SSD，搭载了英特尔酷睿 i5-10210U 处理器和 Xe Max 独显，这款独显拥有 96 个 EU 和 4GB 的 LPDDR4x 显存。

IT之家了解到，去年英特尔发布了锐炬 Xe Max 独立显卡，基于 Xe-LP 图形架构，和 Xe 核显采用了相同图形架构，专为轻薄型笔记本电脑设计。英特尔表示，锐炬 Xe Max 独立显卡是英特尔首款基于 Xe 架构的独立图形显卡，是英特尔进军独立显卡市场战略的一部分。

IT之家了解到，最初只有宏碁、华硕和戴尔推出了 Xe Max 的笔记本，现在英特尔可能在清 Xe Max 的库存了，台电驰为也纷纷推出了 Xe Max 的笔记本，定位更低。很明显，英特尔代号为 DG1 的 Xe Max 只是小试牛刀，今年晚些时候推出的 DG2 高性能独显更值得期待。