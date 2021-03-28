亚马逊遭遇集体诉讼：占用员工休息和用餐时间

3 月 28 日消息，据国外媒体报道，由于擅自占用员工休息和用餐时间，美国电商巨头正遭遇员工集体诉讼。

亚马逊加州配送中心一位员工在这起诉讼案中称，该公司未能为员工提供必要的用餐和休息时间。这起诉讼，现在已经转移到美国联邦法院，并且原告代理律师正在寻求将这一官司扩大为群体诉讼案件。该诉讼案于今年 2 月首次在旧金山县高等法院提起，于本周五被转移到加州北区的美国联邦地方法院。

洛维尼亚 · 斯科特 (Lovenia Scott)是亚马逊在加州瓦卡维尔（Vacaville）货仓的一名前雇员。他声称，该公司不能为员工的就餐安排所必须的 30 分钟时间。该诉讼称，当员工们确实得到他们所需要的用餐时间时，为了随时处理工作岗位工作，他们所携带的手提无线电话机仍要保持在工作状态，因此他们的就餐时间有时就会被压缩。

亚马逊占用员工工作之外的时间，还有另外的案例。有时，企业为了防止员工将工作场所财物随身带走，员工下班时往往需要经过雇主一方的检查程序，而员工接受搜查所花费的时间，是否需要获得雇主的支付报酬一事，也常常是劳资纠纷的一个焦点。2014 年，美国最高法院裁定称，亚马逊内华达州货仓的员工，下班时间后接受这样的搜查所花费的时间，不享受雇主的报酬支付。

本月早些时候，加州劳工委员会办公室对亚马逊及其合作的一家独立承包商实施了 640 万美元的罚款处罚。因为该州调查发现，亚马逊合作的独立承包商 Green Messengers 付给司机的报酬过低，安排他们每天工作 10 个小时，并且不能保证司机就餐和休息时间。

斯科特声称，按照亚马逊加州瓦卡维尔货仓就餐时间安排，许多员工同时就餐。因就餐时需要排队刷卡，排在长队伍后头员工的用餐时间实际上就被压缩了，因为排队等候的时间也被计算在就餐和休息时间里了。斯科特的指控还称，轮班存在 “长期人手不足”，这也损害了一些员工的休息时间。

此外，该诉讼还声称，执行许多工作任务时，工人必须使用自己个人手机配合才能完成，而在这方面员工没有得到补偿。2016 年 10 月到 2019 年 1 月，斯科特在亚马逊加州瓦卡维尔货仓工作。她还说，亚马逊没有及时支付她的最后工资。

过去几天，亚马逊通过社交媒体 Twitter 一直在与美国参议员争吵，反击针对亚马逊的一些指责。这些指责称，亚马逊的一些送货司机过于劳累，以至于他们不得不在车上携带的小瓶子里小便，因为他们忙得没有前往洗手间的时间。尽管亚马逊对这些指责进行了反击，来自许多媒体的新闻报道却支持对该公司的这些指责。

针对以上诉讼消息，亚马逊截至当地时间周六没有回复来自媒体的置评请求。