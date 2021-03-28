华为为什么不上市，官方回应：保持长远发展战略，坚持研发投入

IT之家 3 月 28 日消息 3 月 27 日，竹内亮导演拍摄的《华为的 100 张面孔》第三集播出。竹内亮导演探访了华为的股权展示厅，被问及华为为什么不上市时，华为董事会秘书处江西生对此回应称，华为要保持长远的发展战略，坚持研发投入。被问到如果华为是国有企业，华为的发展如何，江西生称如果华为是国有企业的话，华为早就垮掉了。

IT之家获悉，《华为的 100 张面孔》第三集，主题是 “真正控制华为的人”。华为被美国制裁的情况下，手机部门到底有什么影响？

“老大就是要打压老二。“ “美国不给我们芯片，我们要想办法。”

竹内亮称，我们这集主要是拍了华为的手机部门，还没上市的平板电脑，平时不能拍的陶瓷手机工厂，管理 3000 员工的部门总裁，在青藏高原工作的华为员工，以及我在“股权室”特别允许看的任总的股票信息，这些都让我惊讶了。

下面是视频：

华为旗舰手机产品线总裁李小龙在视频中表示：“如果靠正常的商业竞争打败我们，我输得心甘情愿。靠封锁打击，我认为是打败不了我们的。”“华为内部 45 岁可以提前退休，但是因为制裁，我觉得我要继续干到我们重返第一的那一天。”

▲图片来自视频截图 @鹏鹏君驾到