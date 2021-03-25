华为发布鸿蒙 OS 元服务，已有超 300 家应用合作伙伴加入鸿蒙生态

3 月 25 日晚间消息，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动继北京、上海之后，在广州举办。华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部副总裁段孟然分享了 HarmonyOS 生态最新进展，发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta3，带来了 16000+ API，并着重介绍了轻量化应用服务新物种元服务，以及开发工具 DevEco Studio 的能力升级。

自 2020 年 12 月 16 日 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本发布以来，已有超过 300 家应用合作伙伴加入 HarmonyOS 生态，HarmonyOS 集成开发工具 DevEco Studio 用户数突破 15 万，HarmonyOS 官方文档阅读次数超过 500 万，HarmonyOS 开发者创新大赛已吸引超过 2800 个团队报名参赛。

在向万物互联时代迈进的过程中，服务趋于泛终端和轻量化。据段孟然介绍：“HarmonyOS 元服务就是轻量化服务的新物种，它提供了全新的服务和交互方式，可分可合，可流转，支持免安装等特性，能够让应用化繁为简，让服务触手可及。”

来自中信银行信用卡中心、全民 K 歌、139 邮箱、羊城通等 HarmonyOS 生态合作伙伴的代表嘉宾介绍了他们基于 HarmonyOS 元服务所打造的在金融理财、影音娱乐、移动办公、智慧出行等场景下的全新体验。在 HarmonyOS 元服务的加持下，用户将无需下载中信银行信用卡 App，只需用手机碰一碰，就能快速获得优惠券进行支付，从 12 步到 5 步，大大简化了用卡步骤；K 歌何必非要去 KTV？基于 HarmonyOS 的全民 K 歌，可实现手机与大屏协同，让手机化身麦克风，实现多端联动，让家庭秒变 KTV；外出也想发邮件？ 139 邮箱可实现邮件内容跨端流转，办公从未如此轻松；当用户乘坐地铁时，只需用手机碰一碰，就能快速调起羊城通元服务进行路线规划，并能通过手表、耳机进行到站提醒，再也不用担心错过下一站。

除了创新的使用体验，基于 HarmonyOS，合作伙伴还能获得更高效的转化，更丰富的入口，更简单的开发，助力他们商业成功。HarmonyOS 元服务，能够将合作伙伴的用户转化率相比传统模式提升上百倍；同时，HarmonyOS 通过不断壮大的 1+8+N 全场景生态，将给应用合作伙伴带来 10 亿 + 硬件入口、100 + 系统级入口以及海量的 App 入口；通过融合用户画像、精准场景感知、统一全局意图、细分服务闭环等将助力应用商业合作伙伴实现更精准的服务分发；更重要的是，HarmonyOS 的分布式应用框架、分布式 UI 框架、DevEco Studio 也让开发者的开发更简单。新升级的集成开发工具 DevEco Studio 2.1 Beta3 开放了 36 套工程模板，覆盖了新闻、购物等高频场景，并可实现跨端界面和代码双向预览，模拟仿真无限接近真机，让开发者的跨端开发与调测效率大大提升。

为了更好的赋能开发者，除已有的开发者社区资源外，大会还宣布了将在各大城市陆续开启 10 多场开发者分享交流会的计划，通过开发者导师的技术解读，为开发者提供技术支持，帮助他们快速成长。