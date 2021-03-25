华为全资入股持牌支付机构讯联智付，全面进军支付领域

IT之家 3 月 25 日消息 华为 Huawei Pay 在 2016 年上线，华为目前已在金融领域耕耘多年。随着华为商业版图愈发扩张，华为在硬件领域也更加需要自己的支付系统为它保驾护航。

在过去的 2020 年中，“第三方支付牌照”这一词多次出现在我们眼前：拼多多、字节跳动、携程、快手等互联网企业都在去年获得了支付牌照，就连新秀哔哩哔哩也在 12 月份完成了对 “bilibilipay.cn”等支付域名的备案，并且已经开始招募支付领域的工程师。

大家可能有所不知，各方之所以对收购支付牌照企业如此热衷，最主要的原因就是牌照的稀缺性。自 2015 年后我国支付牌照就呈现一种“只出不进”的状态，目前似乎仅剩 233 张支付牌照。各家若想入局做支付的厂商就只能去打这些牌照的主意来实现间接获取金融市场的准入资质。

当然，互联网公司争取的金融牌照主要包括银行、消费金融、网络小贷、第三方支付、证券、保险、基金、融资担保、商业保理、融资租赁等，这进一步加剧了支付牌照的稀缺性。

企查查 App 显示，近日，深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，股东上海沃芮欧信息科技有限公司退出，新增股东华为技术有限公司，持股 100%。也就是说，华为现在已经成功获得了支付牌照，顺利成为继小米之后又一家收购支付牌照的手机厂商。

IT之家了解到，讯联智付是一家第三方支付公司，成立于 2013 年，法定代表人为王关荣，注册资本 2 亿元人民币，经营范围包含：电子支付；互联网支付；计算机技术服务；数据库及计算机网络服务；在线数据处理与交易业务、信息服务业务等。