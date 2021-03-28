小米 11 青春版 / 中兴 S30 Pro 配置曝光：前者重量 159g，后者配 55W 快充

IT之家3月28日消息小米手机今天下午宣布，小米 11 青春版全球首发骁龙 780G 处理器，史上最轻薄小米手机，配史上最强 7 系处理器！与骁龙 888 同工艺、同架构的准旗舰处理器，将激发青春的旗舰潜力。小米 11 青春版号称是为年轻人重新设计的手机。

微博博主@秃然熊猫 曝光了小米 11 青春版和中兴 S30 Pro 的配置。

小米 11 青春版搭载骁龙 780G 处理器，采用左挖直屏，90Hz，支持 10bit，前置 1600 万像素自拍镜头，后置 6400 万 + 800 万 + 500 万像素镜头，电池容量 4250mAh，33W 快充。三围尺寸为 160x 75 x6.8mm，重量 159 克。

中兴 S30 Pro 搭载骁龙 768G 处理器，采用居中直屏，144Hz 维信诺 + 360Hz，前置 4400 万像素自拍镜头，电池容量 4200mAh，55 快充。三围尺寸为 163x 75 x7.8mm，重量 178 克，搭载 myOS 系统。

IT之家获悉，此前中兴 S30 Pro 已经官宣，搭载 144Hz 高刷 OLED 屏幕，4400 万像素前摄，将于 3 月 30 日发布。