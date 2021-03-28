微软 Win10 开始部署 Edge WebView2 ，大幅提高 Web 应用性能和体验

IT之家3月28日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软现在已经开始在部分 Windows 10 PC 上安装 WebView2 运行时，以改善 Web 应用在使用某些服务时的体验，如 Office 应用、Outlook 和 Microsoft Teams。

IT之家获悉，据微软介绍，WebView2 是一个建立在 Chromium Edge 之上的 Web 控件，它是基于 EdgeHTML 的 WebView 的继承者。允许应用程序访问最新的 Web 技术，这意味着为你提供更好的 Web 体验和性能。

微软 Edge WebView2 被用作渲染引擎，在你的 Windows 应用中显示与 Web 相关的内容，下一代的 Microsoft 365 服务也将依赖它。例如，Outlook 中的 Meeting Insights 功能需要 WebView2，它还将为微软 Teams “Alpha”提供支持，据报道，一个新的桌面客户端将在今年晚些时候到来。

根据微软的官方路线图，该工具只安装在使用 Microsoft 365 服务的 PC 上。

然而，在外媒测试中，观察到微软在安装了 Office 2016 学生版的机器上安装了 “Microsoft Edge WebView2 Runtime”，而 Office 2016 学生版并不属于 Microsoft 365。

为什么需要在 Windows 10 上安装 WebView2 运行时？

通过在 Windows 10 上安装 WebView2 运行时，微软将能够为用户提供在所有形式因素中外观和感觉相同的 Office 功能。根据微软的说法，Edge WebView2 运行时还将确保 Windows 10 应用程序中基于 Web 的内容 / 功能的 “一致体验”。

值得注意的是，WebView2 对于一些 Microsoft 365 应用和功能是必要的，但它不需要安装 Microsoft Edge，也不会改变你的应用、浏览器或搜索引擎设置。

如果它不在你的 PC 上工作，你将无法有效使用所有微软产品。

这就是为什么微软要强制安装运行时，而且没有办法暂停推出，除非你已经访问了高级组策略编辑器。请记住，只有使用微软 Office 产品的 PC 才会受到影响，至少目前是这样。