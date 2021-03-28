小米 11 至尊版线下海报曝光

IT之家3月28日消息 数码博主 @宋敬亭 曝光了一张小米 11 至尊版的线下海报，从机身外形来看，应该就是小米的超大杯小米 11 Ultra。

从海报来看，该机背部摄像头模组硕大，几乎达到了手机的宽度，但也十分对称，整机握在模特手里，大小和握持性大家自行判断。



IT之家了解到，小米 11 Ultra 搭载了骁龙 888 处理器，配备 12GB 内存，全球首发三星 ISOCELL GN2 CMOS，采用 1/1.12" 英寸超大底，支持 IP68 级防尘防水，背部还有一个小屏幕。

▲ 图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为准

此外，该机将采用不少新技术，比如：