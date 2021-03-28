小米 11 至尊版线下海报曝光

IT之家3月28日消息 数码博主 @宋敬亭 曝光了一张小米 11 至尊版的线下海报，从机身外形来看，应该就是小米的超大杯小米 11 Ultra。
从海报来看，该机背部摄像头模组硕大，几乎达到了手机的宽度，但也十分对称，整机握在模特手里，大小和握持性大家自行判断。
IT之家了解到，小米 11 Ultra 搭载了骁龙 888 处理器，配备 12GB 内存，全球首发三星 ISOCELL GN2 CMOS，采用 1/1.12" 英寸超大底，支持 IP68 级防尘防水，背部还有一个小屏幕。
▲ 图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为准
此外，该机将采用不少新技术，比如：
首发超级快充硅氧负极电池，可让让手机电池更薄、充电更快。小米手机称，小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机，通过负极增加纳米级硅材料，带来 10 倍于石墨的理论克容量。
首发全相变散热技术，该技术采用全新可相变有机烃（tīng）材料，吸热后固态液化，导热性能可提升 100%，可实现一次散热，固液气三态变化。
官方此次用 “拐点之战”形容小米 11 Ultra 超大杯的影像系统，并用 “再探暗夜边界”暗示新机应该拥有非常出色的夜间成像效果。