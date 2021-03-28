诗意游戏《地球上最长的路》上线 Steam 平台：黑白像素画风，支持中文

IT之家3月28日消息 黑白像素风冒险游戏《地球上最长的路》目前已在 Steam 平台上线，将于 2021 年发售，游戏支持简体中文。

IT之家了解到，《地球上最长的路》是由 Brainwash Gang 与 TLR Games 共同开发，Raw Fury 发行的互动冒险游戏，游戏内没有任何困难的关卡，也无所谓失败，操作简单，节奏闲适。

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路的故事

走过四个章节，捕捉日常生活美妙的时刻，徜徉一个又一个或有意义或无意义的瞬间。吹一棵蒲公英，捡一捡贝壳，骑着自行车走一走，让生活慢下来，品味小小的美好。四个章节都只是生活的片语，你无从了解其中的角色和他们的故事，但是你可以与他们一同走过这些瞬间，同时形成自己的解读。

“我们回到那天晚上好不好……”



路的音乐

原创歌曲贴近人心，旋律与歌词之间流淌着我们熟悉的朴实与安宁。简简单单的感情与情绪，普普通通的现实与想法，然而恰恰是这些令我们成为了人类，让我们的生活有了故事，也让我们与他人的生活有了交集。

买一张票，不仅可以踏上《地球上最长的路》，也可以让这歌声随你一同前行。

“没有时间了……”

路的体验

《地球上最长的路》没有难关，也无所谓失败，你的游戏体验不会受到这种因素影响。操作简单，节奏闲适，适合任意年龄、游戏水平和文化、教育、职业背景的玩家体验。