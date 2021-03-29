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华硕发布单风扇版 RTX 3060 显卡，长度仅 17.7cm

2021/3/29 7:07:23 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月29日消息 据外媒 videocardz 消息，华硕近日在海外推出了 Phoenix 系列 RTX 3060 显卡，为单风扇设计，是该系列首款 RTX 30 系显卡。Phoenix 系列专门为小型机箱设计，全部为单风扇设计，目前包含 GTX 1650、GTX 1660S、RTX 2060 多款产品。

这款显卡的散热器为四热管设计，尺寸为 17.7 x 12.8 x 5.1 cm。显卡搭载大尺寸双滚珠轴承风扇，提供较长的寿命，叶片设计能够更好地集中风力。

华硕表示，这款显卡的制造使用了最新的 Auto-Extreme 贴片焊接技术，所有元件的贴片一次完成，这样能减少电路板的内部应力，避免使用有害化学品，还能够降低能耗。

参数方面，这款显卡基础频率 1777MHz，使用官方工具可以超频至 1807MHz

这款显卡尽管采用紧凑的设计，但做工以及用料没有缩水，配备金属背板有助于散热和防止变形。输出接口包含 1×HDMI 以及 3×DP 接口。

IT之家获悉，英伟达 RTX 3060 GPU 包含 3584 个 CUDA 核心，搭载 12GB GDDR6 显存，位宽 192bit。显卡支持 PCIe 4.0 协议，采用单 8pin 供电，官方建议电脑电源功耗为 650W。华硕此款显卡目前在海外售价约为 4000 元人民币。

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关键词：华硕显卡

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