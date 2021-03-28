华硕天选 air RTX 3060 版笔记本 29 日零点开售，8899 元

IT之家3月28日消息 华硕天选 air 笔记本于 2020 年 1 月正式发布，首批配置为英特尔 i7-11375H 处理器以及 RTX 3070 显卡，首发价 10499 元。随着英伟达 RTX 3060 显卡的发布，这款笔记本 RTX 3060 版本将于 3 月 29 日零点在京东发售，白色版本价格为 8899 元，黑色版 8699 元。

这款笔记本提供白色、深灰两种配色，配备 15.6 英寸 2K IPS 显示屏。这块屏幕拥有 100% DCI-P3 色域，刷新率 165Hz，响应时间 3ms，兼顾影音以及游戏用途。

天选 air 笔记本搭载英特尔 H35 系列标压处理器，RTX 3060 版本配备的是 i7-11370H。这款处理器采用 10nm 制程打造，4 核 8 线程设计，最大睿频频率 4.8GHz，TDP 35W。除此之外，笔记本搭载 16GB 双通道 DDR4-3200 内存、512GB NVMe 固态硬盘等。

IT之家了解到，天选 air 系列笔记本采用冰川散热架构，总计 5 条热管，风扇叶片密度高达 83 片，提供了三档调节功能。

华硕天选 air i7-11370H+RTX3060 版预约链接：