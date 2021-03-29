保时捷订阅服务新增全电动轿车 Taycan：每月 2500 美元就能开上

IT之家 3 月 29 日消息 保时捷已将其全电动 Taycan 跑车添加到其订阅服务中。只要每月支付 2500 美元，你就可以开上 522 马力后轮驱动的 Taycan 4S，该车的正常售价约为 10.38 万美元。

保时捷的订阅服务 “保时捷驾驶”于 2017 年 10 月首次在佐治亚州亚特兰大市推出试点项目。此后，该服务已经发展到美国其他八个城市，包括旧金山，圣何塞，洛杉矶，蒙特雷，欧文，休斯顿和凤凰城。用户可以以月或者以天为单位订阅，提供多达 7 种不同的车型。

保时捷初期只向用户提供 Taycan 4S 车型，费用如下：

Taycan 4S 每月 3,250 美元

后轮驱动的 Taycan 车型每月 2500 美元

日租三天或更少的每天 335 美元

四天以上每天 295 美元

保时捷表示，其每月的订阅费用比两年期租赁的相关月费多出 20% 左右，但它们具有更高的灵活性，可以随时取消订阅。

对于汽车行业来说，订阅一直是一个喜忧参半的服务。福特在去年秋天因需求低迷而下线了其订阅服务，凯迪拉克在 2018 年关闭了其订阅服务，几个月后复活了该服务，但提供的车辆更少。去年夏天，梅赛德斯 - 奔驰以销量平平为由，关闭了其 Collection 订阅服务。而最近，宝马暂停了其提供了两年的订阅服务。

IT之家了解到，奥迪、沃尔沃、日产和捷豹仍在提供某种形式的订阅服务，这些订阅服务大多只在特定的城市提供，而且还处于试点阶段。