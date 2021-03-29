SPAC 狂潮威胁硅谷创新系统，彩票无数中奖寥寥

北京时间 3 月 29 日早间消息，据报道，2019 年，在六周之内，WeWork 传出两个重磅消息，先是准备上市，然后又有传闻说它会破产。一年半之后，WeWork 再次喊出 “上市”口号。几天前，WeWork 与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并，谋求上市。

对于 WeWork 和它的支持者来说，上市是 “救赎”，但在批评者看来，这宗交易证明市场过热。

深入本质，有一个问题也许更加值得我们思考：SPAC 热潮对硅谷创业生态系统到底意味着什么？在硅谷，人们普遍认为失败是重要组件。以前创业公司可以通过公开市场融资，有了 SPAC 模式之后，企业多了一种选择。如果是优秀企业，SAPC 可以快速将创新转化为增长，如果是有问题的企业，SAPC 可能只是强行续命，恶果严重。

WeWork CEO 桑迪普 · 马斯拉尼（Sandeep Mathrani）接受采访时表示，去年 12 月有多家 SPAC 企业接触 WeWork。他还说：“有时不是你选择了道路，而是道路选择了你。”

在大背景下，WeWork 只是一个点，目前有 435 家 SPAC 公司正在寻找目标，如果找不到，它们只能关门结业，将钱还给投资者。

一些人忧心忡忡，竞争如此激烈，SPAC 赞助者可能会为了达成交易牺牲质量。SEC 正在调查三家通过 SPAC 模式上市的企业，它们分别是保险创业公司 Clover Health、电动卡车公司 Lordstown Motors、电动汽车公司 Nikola。

有些人甚至在 Twitter 开玩笑说，如果骗子公司 Theranos 晚几年创建，它也许可以通过 SPAC 上市。

在硅谷我们可以找到许多有趣的案例，企业家虽然失败了，但他们的教训最终孕育出革命性产品。比如杰夫 · 霍金斯 (Jeff Hawkins)，他之前所在的公司开发手持计算设备 Grid Computing，一败涂地，而霍金斯最终吸取教训，开发出 Palm Pilot。Twitter 和 Slack 成功了，但他们的创始人也都失败过。

目前的美国市场充斥着 “便宜”的金钱和 SPAC，创新系统也许会受到影响。

投资银行 B. Riley Securities 的 CEO 安迪 · 摩尔（Andy Moore）认为，SPAC 之所以繁荣，许多私人市场的资金流入，主要是因为美国利率长期处于低水平；SPAC 流行是美联储零利率政策的体现，不管有没有 SPAC，在资本泛滥的世界，创业公司可以坚持更长时间。

VC 支撑着硅谷，而在 VC 行业失败是运行模式的一部分。VC 投资的企业很多都会失败，它们早就心知肚明，但成功者带来的收益会抹去亏损。去年软银 CEO 孙正义曾说，愿景基金（Vison Fund）投资了 100 家公司，当中 15 家可能会失败。在大流行期间，愿景基金的投资组合表现很好，只有 2 家公司破产，一些公司通过 SPAC 上市。

对冲基金 Caspian Capital 的运营者亚当 · 科恩（Adam Cohen）认为，SPAC 狂热将以 “眼泪”结束。Caspian Capital 正在评估十多家公司，这些公司曾陷入困境，但它们在过去半年通过 SPAC 上市。科恩直言不讳说：“我们很困惑、很愤怒、很嫉妒。”

Schultze 资产管理公司 2018 年年底设立一家 SPAC 公司，然后帮助大麻公司 Clever Leaves 上市，融资 2.05 亿美元。Schultze 运营者乔治 • 舒尔茨（George Schultze）认为，公司已经有一套投资策略，SPAC 是这套投资策略的延伸，很多公司可以通过 SPAC 上市。

面对 SPAC 狂潮，学者们困惑不解。证据显示，SPAC 的确能刺激创业公司增长，但坏公司就算有了 SPAC 资金，它仍然是坏公司。伊利诺伊大学和哈佛大学教授公布的报告显示，比照 2003-2020 年通过 IPO 上市的企业，不难发现 SPAC 模式风险更高，但它有着类似的增长率，有时增长率还要高一些。

为什么呢？因为被 SPAC 瞄准的企业在上市时规模更小，营收更低；几年之后，与那些通过 IPO 模式上市的企业相比，它们的增长率差不多，有时更高。对于不良企业，即使通过 SPAC 上市，仍然会失败。企业与 SPAC 合并之后倒闭并不稀奇，硅谷的 “失败公式”仍然有效，只是失败来得晚一些。可惜的是到时承受伤害的不是 VC，而是公众投资人。

IPOX Schuster 创始人约瑟夫 · 舒斯特 (Josef Schuster)认为，从 IPO 表现长期研究数据看，表现不好的主要是小公司，尤其是 SPAC 上市公司。他感叹说：“彩票无数，中奖者寥寥，这是必然。”