游戏差评飙升，《鬼谷八荒》官方致歉：版本太赶没有完整测试

IT之家3月29日消息 国产单机游戏《鬼谷八荒》27 日发布了 “化神 · 悟道”大版本更新。新版本发布后，游戏差评飙升。

在 27 日紧急发布版本优化更新后，《鬼谷八荒》28 日发文向玩家致歉称，“这个版本实在太赶了，我们没有经过完整严谨的测试，给大家带来很不好的体验，真是抱歉了。下次大更新我们一定预留出足够的时间来测试。”

IT之家了解到，《鬼谷八荒》是一款开放世界的沙盒修仙游戏。结合了修仙体系与山海经文化背景，体验从凡人一步步修行成长为强者的过程，与山海经中各种妖、兽战斗。

《鬼谷八荒》此前表示，游戏将改为周更模式，每周发布一次大型更新。

以下为《鬼谷八荒》致歉声明全文：

我得诚挚向热爱鬼谷八荒的玩家们道歉。这个版本实在太赶了，我们没有经过完整严谨的测试，给大家带来很不好的体验，真是抱歉了。下次大更新我们一定预留出足够的时间来测试。

虽然昨天已经修复 4 波问题，但是还有很多问题等待解决，果然问题比想象的还要多。天梯与道界的难度昨晚已下调。道界副本还有很多 BUG，现在我们在紧张的修复中。

另外我们梳理了一下前期可升级的逆天改命，大部分用 3 个位置换来的逆天改命强度也是很不够的，导致很多道友也弃用，反而成了污染池。今天晚上我们会先更新加强一部分。包括剑灵（以前是有 BUG 直接放大了 10 倍伤害，修了 BUG 后又太弱，这都是内部测试时间不够的表现）。另外今晚会增加新的逆天改命，跟屁虫也会化龙（这个承诺过大家）！

风身法、OCD 确实都是 BUG，我们修这个 BUG 也是经过了很长时间的争论，最后决定把它这个 BUG 能力放到这次大版本悟道后的领域技能里面了。问题是经验的不足，没有提前和大家公告，改的太突然了，而且没有做到同时对其它弱势流派的加强。考虑到今天广大道友的反馈，我们决定要尽全力的让各流派的可玩性快点变好玩。另外，其它一些明显被大家弃用的身法（例如蝶变、雷变），我们也会在接下来抽时间逐步强化。其实，随着版本的推进，后面各系技能、身法、神通还会不断增加的，风系也不会就这么一个身法的，其它的派系也是同理。相信会产生越来越多的 BD。也希望和我们一样喜欢鬼谷八荒，希望鬼谷八荒越来越精彩的玩家们、朋友们再多给点时间，谢谢了。

另外，我们近期会在各州开放一个神秘人物，可以让大家在完成任务后，可以修改个别自己不满意的逆天改命。同时，下周我们会更新一套新的定制立绘，以及与 NPC 约会的玩法。