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美国小伙起诉苹果，称 iPad 起火把自家房子烧毁

2021/3/29 12:12:55 来源：TechWeb 作者：艺艺子 责编：远洋
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3 月 29 日消息，据国外媒体报道，去年，美国一位小伙 Michael Macaluso 家中的 iPad 着火，直接把房子点着了。最新动态是，诉讼本月被移交给了宾州费城普通法院，本周被再次转交给了东部地区联邦法院。

原告声称他的家因为 iPad 的电力和电池系统而被烧毁。按照原告方的说法，Michael Macaluso 没有对 iPad 进行修改、滥用或者做任何超出苹果预期用途的改动，火灾系 iPad 本身的质量出了问题。

据悉，保险公司 Allstate 向 Macaluso 支付了高达 14.2 万美元（约合 92.8 万元）的火损赔偿金。Allstate 聘请了 de Luca Levine 律所向苹果索赔，以求抹平保金。

2019 年，新泽西居民茱莉亚 · 爱尔兰 · 梅奥 (Julia Ireland Meo)也向苹果公司提起了类似的诉讼 ; 据称，她的父亲死于一场公寓火灾，原因是 iPad 电池事故导致。

值得一提的是，这种事故并不仅仅发生在 iPad 上。最近，一个来自英国伯明翰的 17 岁女孩艾米 · 霍尔报告说，她的 iPhone 充电器着火了，烧着了毛毯，灼烧到了脸颊。

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关键词：iPad

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