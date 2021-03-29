苹果 iPad 第一代原型机曝光：采用双 Dock 基座设计

IT之家3月29日消息 外媒 9to5 Mac 报道，本周在 Twitter 上分享的新图片声称展示了 iPad 第一代的早期原型机。这些图片显示，苹果曾考虑为设备提供某种对接系统 ...

Twitter 用户 Giulio Zompetti 分享了三张图片，展示了一台 iPad 1 的原型机，并详细介绍了位于设备左侧的一个神秘端口，这个端口似乎只是第二个 30 针的连接口。

“最初，苹果计划在其首款平板电脑上采用双基座系统。第二个端口位于设备的左侧。显然是支持同时充电的。”

根据 Zompetti 的说法，该端口在后来的 DVT 开发阶段被移除。作为参考，苹果的硬件开发通常会经过 EVT（工程验证测试）、DVT（设计验证测试）和 PVT（生产验证测试）等阶段。

这并不是我们第一次听说苹果打算推出带两个基座连接器的 iPad 1 的消息。其中一个原型机其实在 2012 年就已经在 eBay 上拍卖，多年来的报道显示，乔布斯在接近 iPad 正式发布的时候取消了这个想法。

IT之家获悉，在第一代 iPad 上，苹果确实单独出售过一款键盘基座，售价 69 美元。这款键盘通过底部的 30 针接口与 iPad 相连，可惜它是一款相当短命的配件。

下面是视频：

如今，苹果更加开放地接受了这一理念，推出了 Smart Connector，用于为 Smart Keyboard 和 Magic Keyboard 充电和连接。虽然苹果最初可能对 Smart Connector 有更大的计划，但实际上这些年我们很少看到利用它的第三方配件。