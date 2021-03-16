俄媒：苹果同意 iPhone、iPad 在俄罗斯预装当地应用

IT之家 3 月 16 日消息 据俄罗斯商业日报 Vedomosti 报道，一位未透露姓名的俄罗斯数字发展部政府官员表示，苹果同意从 4 月 1 日起遵守俄罗斯法律，在 iPhone、iPad 上预装俄罗斯当地应用。苹果方面已经确认了此消息。

苹果公司的代表称，安装应用程序并非是强制性的，用户可以从列表中选中应用程序点击同意或拒绝安装。

苹果表示，根据与俄罗斯数字发展部达成的协议，从 4 月 1 日起，俄罗斯开发人员将为激活的新设备预装当地应用程序。

苹果强调，十多年来，苹果应用程序商店查找和下载应用程序都非常安全可靠，苹果商店中所有应用程序都经过检查是否符合隐私权，安全性和内容标准。

俄罗斯数字发展部的消息还表示，该部门正在与苹果讨论在 App Store 中添加一系列俄罗斯应用程序的问题，包括强制预安装的应用列表。此外，如果市场上出现了用户感兴趣并迅速流行的替代应用，它们将被添加在此列表中，提供预安装。

IT之家了解到，俄罗斯在 2019 年通过了软件预装法，要求包括手机、平板、电脑、智能电视盒等在内的电子产品必须预装该国开发者开发的应用程序才能够获得销售许可，由于疫情的爆发，该法令已经推迟了两次，最后一次推迟到今年 4 月 1 日。

商讨该法令时，苹果公司代表曾表示，该法令可能导致该苹果公司在俄罗斯的商业模式的转变。有专家将此解读为苹果可能会退出俄罗斯市场，原因是该公司的政策并不支持预装第三方软件。

根据苹果公司的数据，苹果公司 2019 年的收入为 2677 亿美元，在俄罗斯的收入达到了 1895 亿卢布（去年汇率约 29 亿美元）。2021 年 1 月，苹果公司在俄罗斯的智能手机销量排名第三（占市场的 16%），其销售份额为 45%（第 1 名）。

电信日报的首席执行官丹尼斯 · 库斯科夫解释说，俄罗斯市场规模不大，但对苹果公司来说却在稳步增长。当地用户对苹果公司产品的忠诚度很高，因此，苹果公司为了不离开市场达成了妥协。

值得一提的是，其他厂商，尤其是使用谷歌安卓操作系统的厂商，如华为手机早已在俄罗斯预装当地应用，甚至超过了规定数量。