郭明錤：苹果 mini LED iPad 下月量产，2022 年将同时采用 mini LED 与 OLED 屏

IT之家3月18日消息 今日中午，天风国际分析师郭明錤发布了最新苹果研究报告，称 2022 年 iPad 将同时采用 mini LED 与 OLED 屏幕。

报告指出，MacBook 是 mini LED 最重要的应用，对 iPad 则重在高端机型。预计 2022 年新款 MacBook Air 将采用 mini LED ，iPad 则仅高端机型会采用 mini LED。

报告预计，未来 iPad 将同时采用 mini LED 与 OLED 两种屏幕技术。最新产业调查指出，iPad 若在 2022 年采用 OLED 屏幕，则采用机型为中低端的 iPad Air，而高端的 iPad Pro 依旧使用 mini LED。因为 iPad 采用的 OLED 是硬板类型且 PPI 显著低于 iPhone，所以生产难度较低且成本接近目前 iPad Air 采用的 LCD 显示屏。

报告称，预计随着 mini LED 生产成本降低，未来苹果中大尺寸且被定位为生产力的中高端产品最终均将采用 mini LED 显示屏。

IT之家了解到，郭明錤在报告中表示，预计组装厂商将从 4 月中下旬后开始大量生产 mini LED iPad。最新调查指出（mini LED iPad）目前的生产良率与品质已达到苹果高标准。

报告预计采用 mini LED 的 MacBook Pro 将在 2021 年下半年大量生产。因为 MacBook 的 mini LED 显示屏生产难度比 iPad 低，所以预计新款 MacBook Pro 将在 2021 年下半年显著推升 mini LED 显示屏的出货量。预计 2021 与 2022 年的 mini LED 显示屏出货量分别为 1,000 万与 2,000–3,000 万。