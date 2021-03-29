Redmi AirDots 3 真无线耳机采用倍声动铁单元，明日 10:00 再次开售

IT之家3月29日消息 Redmi 红米于 2021 年 2 月 25 日举办发布会。发布了 K40 系列旗舰手机、RedmiBook Pro 笔记本以及 Redmi AirDots 3 真无线耳机。这款产品采用动圈 + 动铁双单元设计，定价 199 元，将于 3 月 30 日 10:00 再次开售。

这款产品是此前第二代的升级版，支持 aptX Adaptive 协议，提升音质的同时降低延迟。耳机搭载高通 QCC3040 芯片，支持蓝牙 5.2 协议，让声音传输更稳定。

耳机内侧具有红外传感器，可自动监测佩戴状态，取下耳机时音乐暂停，戴上耳机继续播放。产品采用触控方式操控，支持小爱同学、Siri、谷歌语音助手。

Redmi AirDots 3 搭载动圈单元 + 动铁单元，保证了低频和高频细节，在 TWS 耳机中不多见。根据 @我爱音频网 拆解，这款耳机搭载倍声 90012 高频动铁单元，为无出音嘴设计，减小了体积。

IT之家了解到，Redmi AirDots 3 耳机本体通话续航约 5 小时，音乐播放时间 7 小时，搭配充电盒续航 30 小时。产品附带三对耳塞套以及充电线，提供白色、粉色、蓝色可选，将于明日 10:00 在京东以及小米商城开售，价格依旧为 199 元。