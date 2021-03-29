消息称华为 P50 系列发布时间可能更加延后，内部暂定时间 5-6 月

IT之家 3 月 29 日消息 据数码博主 @菊厂影业 Fans 今日在微博爆料，华为 P50 系列发布时间可能会更加延后，甚至可能改为夏季发布会，也就是可能会选择 6 月发布。

该博主称，现阶段的华为由于被打压，供应链十分不稳定，所以推迟在所难免，现在华为内部暂定时间是 5-6 月择期发布，具体要看产品线的配件供应是否能够得到充足的保障。其还称，关于 P50 的影像技术和麒麟 9000 系列芯片的优化以及全新鸿蒙系统的准备工作都已经完成。

IT之家了解到，该博主还爆料了一些鸿蒙系统的消息，称鸿蒙系统 Beta 3.0 版本将于本月底 31 日开始推送给开发者，Beta3 版本的鸿蒙系统主要是提升操作逻辑优化，和一些底层文件的替换，这个版本的鸿蒙系统相比于之前的 1-2 两代开放了更多的权限，更有利于开发者进行生态适配。此外，4 月下旬鸿蒙会全面开启内测。此前据第一财经报道，Harmony OS Developer Beta 3 将从 3 月 31 日起推送升级，商用正式启动最快会在 4 月进行，最迟不超过年中。

另外，关于华为旗舰平板 MatePad Pro 2，该博主称该平板暂定五月择期发布，尺寸比较大，同时在系统应用软件等部门做了全新的尝试和技术堆叠，相比于一代平板，平板二的软件能力更为出色。此前消息称，该平板电脑搭载麒麟 9000 芯片，有 12.2 英寸华星屏和 12.6 英寸三星屏两个版本，均支持高刷新率。