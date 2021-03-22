华为 P50 标准版 CAD 图片曝光：居中打孔屏幕，后置四摄相机

IT之家3月22日消息 根据最新的消息称，华为将在 5 月举行 P50 系列新品发布会。此前爆料人士 @OnLeaks 公布了华为 P50 基础版和华为 P50 Pro 的渲染图。

现在有微博博主@WHYLAB 曝光了华为 P50 标准版 CAD 图片，其中显示了巨大“模组”里包含的内容，后置四颗摄像头，采用了居中打孔显示屏。

IT之家获悉，华为 P50 将采用 6.3 英寸平面屏，中置单打孔前置镜头；整机约 156.7 x 74 x 8.3 毫米（算上置摄像头凸起则为 10.6 毫米），因此 P50 机身大于 P40（P40 机身尺寸为 148.9 x 71.06 x 8.5 毫米）。

华为 P50 的设计比 Pro 更简单。它还配备了一个玻璃制成的后面板、微弧的金属框架，以更传统和更简约的外观设计。据悉，华为 P50 比华为 P50 Pro 略厚，下巴也要大一些。

▲图源：@OnLeaks

爆料称，华为 P50 Pro 采用 6.6 英寸居中打孔屏，边缘略有弧度，边框非常窄，下巴也非常窄，采用玻璃后面板、上下平边的金属边框。IT之家了解到，该机的尺寸为 159 x 73 x 8.6mm （算上后置摄像头凸起的话厚度为 10.3mm），该机还采用显示屏下的指纹传感器、上下双扬声器，支持红外遥控功能。

根据此前报道，有海外人士爆料称华为 P50 系列最后一个原型设计已确认，目前已准备好进行批量生产。华为 P50 系列包括基础版，P50 Pro 和 P50 Pro+ 三款机型，卖点包括屏幕质量，新的超感光后置摄像头系统和全新的游戏功能。此外，华为 P50 预计将搭载海思麒麟 9000E 芯片，而更高端的两款则是麒麟 9000 芯片。