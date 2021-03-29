首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

特斯拉 Model 3 是欧洲市场 2 月份最畅销电动汽车

2021/3/29 15:15:38 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：骑士
评论：

3 月 29 消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉 2016 年 3 月底推出、次年 7 月开始交付的 Model 3，是他们旗下目前起售价最低，产量、交付量最高的车型，已在众多电动汽车市场占据主导地位。

外媒最新的报道显示，在 2 月份，Model 3 是欧洲电动汽车市场最畅销的电动汽车，特斯拉在这一个月共向欧洲消费者交付 5506 辆 Model 3，远高于其他车型。

从外媒的报道来看，即使将插电式混合动力汽车计算在内，Model 3 在 2 月份仍是销量最高的电动汽车

在 2 月份的欧洲电动汽车市场上，销量第 2 的是大众 ID.3，为 3808 辆，较特斯拉 Model 3 低 1698 辆，不到 Model 3 的 7 成。

2 月份在欧洲销量排第 3 的电动汽车，是雷诺 Zoe，共销售 3620 辆，与特斯拉 Model 3 也有不小的差距，但与大众 ID.3 的差距不到 200 辆。

虽然 2 月份 Model 3 在欧洲市场的销量遥遥领先，但从外媒的报道来看，2 月份在欧洲市场销量前 20 的电动汽车中，特斯拉仅有 Model 3 一款上榜，其他车型都未进入前 20。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉Model 3电动汽车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用