特斯拉 Model 3 是欧洲市场 2 月份最畅销电动汽车

3 月 29 消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉 2016 年 3 月底推出、次年 7 月开始交付的 Model 3，是他们旗下目前起售价最低，产量、交付量最高的车型，已在众多电动汽车市场占据主导地位。

外媒最新的报道显示，在 2 月份，Model 3 是欧洲电动汽车市场最畅销的电动汽车，特斯拉在这一个月共向欧洲消费者交付 5506 辆 Model 3，远高于其他车型。

从外媒的报道来看，即使将插电式混合动力汽车计算在内，Model 3 在 2 月份仍是销量最高的电动汽车。

在 2 月份的欧洲电动汽车市场上，销量第 2 的是大众 ID.3，为 3808 辆，较特斯拉 Model 3 低 1698 辆，不到 Model 3 的 7 成。

2 月份在欧洲销量排第 3 的电动汽车，是雷诺 Zoe，共销售 3620 辆，与特斯拉 Model 3 也有不小的差距，但与大众 ID.3 的差距不到 200 辆。

虽然 2 月份 Model 3 在欧洲市场的销量遥遥领先，但从外媒的报道来看，2 月份在欧洲市场销量前 20 的电动汽车中，特斯拉仅有 Model 3 一款上榜，其他车型都未进入前 20。