特斯拉上海超级工厂另购地，或生产 16 万元新电动车

IT之家 3 月 29 日消息 据外媒报道 ，特斯拉在上海超级工厂旁边买下了一大块土地，或用于生产除 Model 3、Model Y 之外，特斯拉第三款国产电动汽车，而这款电动汽车很有可能是此前传闻的售价仅 2.5 万美元的电动汽车。

报道称，网络上公布的一段视频透露，在上海超级工厂旁边有一块 114 英亩的土地（下面黄色的部分）最近被人购得。虽然买家的名字尚未公布，但已知悉在这片土地上将兴建一座生产新能源汽车的工厂。如果特斯拉是买家，那么该工厂很可能用于生产特斯拉价值 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）的电动汽车。此前有消息透露，这款电动汽车将在中国制造。

目前，特斯拉在全球有两大工厂在运营，分别为弗里蒙特工厂和上海工厂。上海工厂方面，Model 3 的产能已增加到每年 25 万台。官方称，“Model 3 工厂增加了第三个生产班次。”有消息称，特斯拉上海工厂计划 2021 年生产约 55 万辆汽车，包括 30 万辆 Model 3，25 万辆 Model Y。

IT之家了解到，今年 1 月份，针对有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型，价格有望控制在 16 万元左右，特斯拉方面回应称该消息不实，但并未透露更多情况。