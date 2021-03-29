Uber 将允许伦敦用户主动选择乘坐电动汽车

北京时间 3 月 29 日早间消息，据报道，从现在开始，居住在伦敦市中心的 Uber 用户，将可以要求平台为其提供一名驾驶纯电动汽车的司机，这是 Uber 公司提出的到 2040 年成为 “完全零排放平台”的使命的一部分。

本周一开始，这项名为 Uber Green 的服务将在伦敦上线，乘客可以选择纯电动汽车，而不是混合动力、柴油或汽油动力汽车，该公司还计划在今年晚些时候，将这些服务在伦敦其他地区上线。

Uber 北欧和东欧地区总经理杰米 · 海伍德（Jamie Heywood）表示：“随着城市的重新开放，我们将迎来一个绝佳的机会，推动绿色出行，我们采取的方法就是确保伦敦 Uber 上的每一辆汽车都是电动汽车。”

为了推广电动汽车，Uber 将为电动汽车司机提供优惠，平台向这些司机收取的服务费将减少 15%。目前，Uber 在伦敦拥有 4.5 万名司机，其中 1600 人驾驶的是电动汽车。

在推出这项服务之前，Uber 在伦敦遇到了一系列法律挑战，包括运营牌照到期，以及最近英国最高法院作出的一项里程碑式的裁决，导致这个打车平台不得不将司机归类为正式工人，不再是承包商，这意味着 Uber 将不得不为司机提供更好的福利。

伦敦是 Uber 最大的市场之一，也是 Uber 在 2025 年实现零排放出行的第一个目标。

2019 年 1 月，作为 Uber 清洁空气计划的一部分，该公司在伦敦进行了调价，每英里的费用增加了 15 便士。Uber 表示，他们通过该计划筹集了 1.25 亿英镑，帮助司机支付车辆成本。

2020 年，该公司又与日产签署了一项协议，Uber 将于较低的价格向司机提供 2000 辆日产 Leaf 电动汽车，司机可以选择租赁或是购买这些电动汽车。

去年，Uber 承诺到 2040 年时在英国实现纯电动，其欧洲大陆和北美的车队则将在 2030 年实现这一目标。

该公司 CEO 达拉 · 科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）当时表示：“我们的业务能否取得成功，最终取决于我们能否与司机、行业创新者和政府进行合作，将我们的平台完成向清洁能源的过度。”

2021 年底时，Uber 将在 60 个欧洲城市，以及美国全境内推出 Uber Green 服务。

Uber 并不是唯一一家承诺减少排放的打车企业。在美国和加拿大提供服务的 Lyft 也表示，2030 年时其车队将全部使用电动汽车。