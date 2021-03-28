特斯拉 Model 3 被指司机辅助驾驶系统 Autopilot 突然加速导致撞车，造成损失超 10 万美元

3 月 28 日消息，据外媒报道，美国当地时间周六，一名特斯拉车主卷入了一场价值超过 10 万美元的财产损失大战，起因是他的高性能版 Model 3 在被代客泊车人员从停车场开出时发生了撞车事故。泊车人员声称，这辆车上的司机辅助驾驶系统 Autopilot 突然启动并加速，撞上了另一辆静止车辆。

此前，这位特斯拉车主将其 Model 3 停放在一个多层停车场，随后同意一名泊车人员代其将车从停车位上取回来。现场视频显示，这名泊车人员驾驶这辆车时一切似乎都很正常，尽管其在如此狭窄的空间里开得有点儿快。

片刻之后，这位特斯拉车主震惊地发现，停车场二楼的部分墙壁被撞到了下面的人行道上。事件发生后，Model 3 车主拍摄的照片显示，一辆汽车被部分推入了停车场的砖墙。显然，最糟糕的情况发生了，这位车主的蓝色特斯拉 Model 3 撞上了另外一辆静止辆车，其前端几乎被压碎。

Autopilot 突然意外加速？

当泊车人员跌跌撞撞地走出 Model 3 时，他立即声称这辆特斯拉汽车突然启动了 Autopilot，并在自动驾驶模式下加速撞上了其他车辆。

对于那些不熟悉特斯拉技术的人可能会发现，当可怕的事情发生时，很容易归咎于 Autopilot 以逃避责任。但熟悉这款司机辅助驾驶系统的人知道，Autopilot 在很多地方都不能使用，其中就包括多层停车场中。因此，当泊车人员称 Autopilot 突然启动并加速撞上了其他车辆时，Model 3 车主立刻意识到出了问题。

这家停车场的经营公司声称，这起事故是由 Model 3 的 “意外加速”造成的，该公司不承担任何责任。由于该公司拒绝让步，特斯拉车主决定诉诸法律。熟悉特斯拉存储汽车数据的方式后，这位 Model 3 车主决定收集大量证据，这样他的保险公司就不会输掉这场官司。

寻找证据

在这种情况下，如果一方声称 Autopilot 意外加速，最好是检查特斯拉的事件数据记录仪 (EDR)报告。EDR 就像汽车的 “黑匣子”，记录着车内发生的一切，包括从司机的体重、车辆的速度、踩踏板的方式以及踩踏板的时间等。Model 3 车主随后联系特斯拉寻求帮助，以找回他的汽车记录。

但令其非常懊恼的是，特斯拉拒绝提供帮助，理由是他住在加州以外的地方，不符合相关法律。在 YouTube 频道 Wham Baam Tesla am 发布的一份声明中，这位 Model 3 车主表示，他不确定特斯拉为何拒绝了他的请求。不过他认为，如果是他的律师联系了这家电动汽车制造商，结果可能会有所不同。

虽然感到失望，但 Model 3 车主并没有气馁，最终还是雇佣了 EDR 技术人员来取回他的 EDR 报告，这花费了他 1300 美元。

EDR 记录显示了很多问题，包括泊车人员在驾驶这辆 Model 3 时甚至没有系安全带。与从多层停车场驶出的其他汽车相比，这辆车的行驶速度也相当快。但更重要的是，EDR 记录显示，在事故发生之前，泊车人员在油门上施加了 100% 的压力，而在刹车踏板上施加的压力为 0%。有了这些数据，Model 3 车主认为，他最终可以证明停车场声称的意外加速是不真实的。

否认证据

但是，尽管 EDR 记录提供了大量证据，但停车场的经营方还是决定坚持他们关于 “意外加速”的说法。Model 3 车主的保险公司已经支付了这起事故导致的多起索赔，并承诺在诉讼结束后赔偿他。但这一过程可能需要相当长的时间。

这次事故导致那辆高性能版 Model 3 的修复费用达 24000 美元。加上事故中涉及的其他车辆的损失赔偿，以及对这栋多层建筑本身造成的实际损失，这次事故造成的财产损失总额估计远远超过 10 万美元。