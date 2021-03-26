终端已经成为 5G 发展的重大障碍

中国联通终于在 2021 年 3 月份公布了其截止 2020 年 12 月底的 5G 套餐用户数据，规模总体与大家的预判一致。值得大家给予点赞的是，中国联通的 5G 套餐用户渗透率与中国电信相差无几并位居行业第二，其 5G 套餐用户市场份额也超过了其移动电话用户份额。虽然中国联通带给大家如此的好消息，但是我们仍需认真分析并推动解决 5G 发展中的问题，这其中终端已经成为影响发展的重大障碍。

一、5G 终端数量远低于套餐用户规模

经过各种优惠营销推动，截至 2020 年年底，中国移动、中国联通和中国电信的 5G 套餐用户总和已经超过 3.1 亿户，规模总量全球第一。中国信通院公布的数据显示，截至 2020 年年底我国在网的 5G 终端为 1.7 亿部左右。

3.1 亿户左右的 5G 套餐用户和 1.7 亿部 5G 终端之间相隔的是 4G 终端。虽然这将近 1.4 亿的用户已经订购了 5G 套餐，但是其仍然使用的是 4G 网络，毕竟其手机终端并不支持 5G 网络。

如果说我国的 5G 套餐渗透率已经超过 20%，那么我国的 5G 终端用户渗透率还不足 11%。这两者之间巨大的差距，真实地反映了我国 5G 用户发展的现状，一方面是运营商的打折促销，另外一方面的是广大用户的持续观望。

对于三大运营商来说，都面临着推动 5G 套餐用户向真正 5G 用户转化的问题。具体来说，中国移动的网上 5G 终端大约为 1.1 亿部，其 5G 用户渗透率约为 11.6%，据此推算中国联通与中国电信合计的 5G 用户渗透率约为 9.2%。

二、5G 终端性价比较低是主要问题

虽然有关 5G 的信息被各种关注和热炒，但是广大消费者并没有表现出对 5G 格外的狂热，尤其是在买不买 5G 手机这个事情上。我们走访了 HMOV 的部分旗舰店，从部分消费者的观望眼中读出了对 5G 手机的鸡肋感。

虽然各种手机厂商也都推出 2000 元以内的 5G 手机，但是真正能被消费者看上眼的基本上都是 3000 元甚至 5000 元以上的 5G 手机。有兴趣的读者可以到京东看看各种 5G 手机样式。所有外形能够打动你的 5G 手机，都是 3000 元以上。

如果说 5G 手机与 4G 手机有什么差别的话，我们认为 5G 手机可以有更快的上网速度，除此之外，你找不出值得你掏钱的理由。在当前 5G 网络覆盖范围有限的情况下，即便是 5G 手机也只能常驻在 4G 网络上。

虽然包括三大运营商和广大手机厂商在内的行业推手都在花费巨资推动 5G 特有应用创新，但是从目前的情况看，合力推进的效果非常有限。这里试举一例，2020 年年初，三大运营商牵头的 5G 消息实际上尚未成为热门应用。

除了性比价比较低之外，还有更令人无比以外的事情。比较知名而且备受国人关注的那家厂商的高端 5G 手机大都处于缺货或者货品不全状态。专卖店店员给出的理由是太过热销和硬件受限以至于货品供不应求。

有手机终端厂商可能会非常不认同上面的观点，而且会列出比如 5G 应用场景不明、5G 芯片缺乏甚至 5G 网络覆盖不健全等各种原因。虽然这些问题确实是问题，但是在 5G 网络已经实现地市级城市全覆盖的情况下，网络不是大问题了。

三、以收割用户的心态研发并推销 5G 终端不可取

虽然包括三大运营商和广大手机厂商在内的行业推手都推动 5G 手机终端技术和市场进一步成熟，但是从目前的情况看，合力推进的效果非常有限。一方面是运营商削减了终端补贴成本，另一方是手机厂商的缩减了营销费用。

至于运营商削减终端补贴成本，这里面既要监管层强力管制的因素，也有 5G 网络建设成本过高导致的终端补贴捉襟见肘的影响。至于手机终端厂商缩减营销费用，其给出了包括研发成本过高导致的降价空间有限的说法。

虽然大家都知道 5G 技术主要面向政企市场，其核心并不在个人用户市场，但是在 5G 全面成熟之前，先易后难将是其发展的必然路径，这其中就需要包括手机终端厂商在内的各方，要有培育市场的精神，而不是仅仅想着收割用户。

5G 作为当前以及未来的科技引领者，但是部分手机厂商并没有把专注或者把培育 5G 消费市场当做己任，反而还在推动广大消费者吃 4G 的剩菜。广大 5G 手机厂商这种不追求上进的操作，或者坐等吃干落的玩法不值得称赞。

不管 5G 手机厂商是啥态度，最近中国移动发布了终端产品白皮书 2021 年版。中国移动非常明确地提出了对 5G 终端的技术和上市时限要求，其中包括取消 SA 设置开关、支持 VoNR 以及支持网络切片功能等，表明了自己的进取态度。

在 5G 用户发展取得较大阶段性进展的情况下，我们需要清醒地认识到 5G 发展面临的主要问题。包括监管层、运营商和手机终端厂商在内的所有利益相关方，都应该从推进我国 5G 全球领先的战略高度出发竭尽全力。