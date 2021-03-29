曝马斯克内部宣称今年有望交付 100 万辆特斯拉汽车，去年接近 50 万辆

3 月 29 消息，据国外媒体报道，随着 Model 3 产能的逐步提升和 Model Y 投产，电动汽车厂商特斯拉的产量和交付量也明显提升，在去年的产量和交付量就创下新高，全年生产 50.97 万辆电动汽车，向消费者交付 49.955 万辆，距离 50 万辆的交付量目标仅一步之遥。

在去年的交付量创下新高、几乎完成目标之后，今年特斯拉电动汽车的交付量，也备受关注。

在 1 月 27 日发布的财报中，特斯拉披露他们正按计划尽快提高他们的制造能力，在多年的时间里，他们预计电动汽车交付量的年平均增长率会达到 50%，部分年份的增长率可能会更高，今年预计就会是这样的情况。

虽然特斯拉在财报中，并未透露今年的的预期交付量，但消息人士透露，特斯拉 CEO 马斯克，已在公司的内部电话会议上表示，他们今年有望交付 100 万辆电动汽车。

从外媒的报道来看，消息人士已经在社交媒体上公布了部分马斯克在内部电话会议上透露的信息，这一次的内部会议，是公司全员参与的会议，在上周五举行，对 2020 年进行了回顾，并讨论未来的电动汽车发展计划。

消息人士在社交媒体上表示，在内部会议上，马斯克表示，特斯拉今年有机会生产和交付 100 万辆电动汽车。

如果消息人士透露的情况属实，也就意味着特斯拉今年的目标，可能是交付 100 万辆电动汽车。

100 万辆，也超出了相关机构此前的预期。德银此前在一份报告中表示，他们预计今年有望达到 80 万辆。今年 1 月底，Baker Avenue 资产管理公司的首席投资官 King Lip 表示，他们预计特斯拉今年的交付量将接近 90 万辆。