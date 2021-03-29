特斯拉后轮驱动加长续航版 Model Y 仍有望推出，续航里程 756 公里

3 月 29 消息，据国外媒体报道，在 2019 年 3 月份推出跨界运动型多用途电动汽车 Model Y 时，特斯拉曾宣布这一款电动汽车将有后轮驱动长续航版，续航里程 482 公里。

但在今年 2 月份，有部分预订了后轮驱动长续航版 Model Y 的消费者透露，他们已被特斯拉告知选择其他车型，因为后轮驱动长续航版 Model Y 已不再提供。

不过，从外媒最新的报道来看，后轮驱动长续航版 Model Y，仍有望推出，并且续航里程比之前公布的还要高。

后轮驱动长续航版 Model Y 仍有望推出，源自加州空气资源委员会公布的一份文件，文件显示特斯拉仍有望提供这一版本的 Model Y，尽管此前有消息称其可能被砍掉。

加州空气资源委员会的文件还显示，后轮驱动长续航版 Model Y，此前并未被他们认证为零排放汽车。另外在文件中，加州空气资源委员会也披露了后轮驱动长续航版 Model Y 的部分性能指标，其一次充满电之后的续航里程为 470 英里，也就是约 756 公里。

文件中提到的后轮驱动长续航版 Model Y 的续航里程为 756 公里，也就意味着高于此前公布的数据。在 2019 年发布时，特斯拉公布的续航里程是 300 英里，也就是 482 公里。